Technik Landesregierung will sich KI stärker widmen

Brandenburgs Landesregierung will ihr Augenmerk verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) legen. So soll beispielsweise die KI in der Forschung zukünftig gezielt gefördert werden, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag hieß. Die Regierung habe der von Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) vorgelegten Landesstrategie Künstliche Intelligenz am Dienstag zugestimmt.

Laut dem Papier sollen zudem für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung Leitfäden für KI-Anwendungen eingerichtet werden. Auch Beteiligungsformate für die Bürger in der Debatte um den Einsatz von KI sind angedacht. „Um die Chancen und Möglichkeiten der Anwendung von KI für alle Bereiche besser zu erkennen und umzusetzen, bedarf es eines strategischen Rahmens“, erklärte Ministerin Schüle die Notwendigkeit eines Strategiepapiers.

