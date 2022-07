Die Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg ist links und rechts gesäumt von Läden, Radwege schlängeln sich hin und her, Autos dürften auch fahren, Zebrastreifen markieren Furten für die zahlreichen Fußgänger, die auf die andere Seite wollen, Unmengen Verkehrszeichen stehen dicht an dicht.

Das Ganze sieht aus wie eine gigantische Spielstraße für Kinder, ist aber das ganze Gegenteil. Es ist ein Experiment in Sachen Verkehrsgerechtigkeit, in dem sich gerade eine konfliktträchtige Ahnung herausmendelt: dass sich Fahrräder künftig an mehr und strengere Verkehrsregeln halten müssen.

Nachdem es in der Bergmannstraße diverse Fahrradunfälle mit zwölf Leicht- und Schwerverletzten gegeben hat, kam zu den vielen Schildern noch eins hinzu, das ein Tempolimit von 10 km/h für Radfahrer verkündete. Dagegen läuft eine Klage vorm Verwaltungsgericht. Der Kläger fühlt sich unangemessen behindert, führt aus, dass Räder keine Tachometer hätten und sich ohnehin niemand an die Vorgabe halte. „Niemand“ stimmt zwar nicht, aber dass dies für viele zutrifft, lässt sich mehr oder weniger täglich besichtigen.

Das Gericht sieht "besondere örtliche Verhältnisse"

In einer Eilentscheidung gegen die Klage hat das Gericht auf die „besonderen örtlichen Verhältnisse“ in der Bergmannstraße hingewiesen. Solche „besondere Verhältnisse“ dürfte es künftig öfter geben. Für Räder wird gerade auf vielen Straßen großflächig umgebaut. Sie bekommen autobahnartige Wege und werden immer mehr, was gewollt ist, und durch technischen Fortschritt und viele E-Bikes in ihrer Masse auch immer schneller, worauf es bisher keine Antwort gibt.

Die wird es aber brauchen. Es könnte sich wiederholen, was der Autoverkehr schon erlebte: Auch da rasten anfangs alle herum und da entlang, wo sie eine Lücke für sich sahen. Die Regulierungen von den Vorfahrtschildern bis zur Führerscheinpflicht waren dann eine Reaktion auf die zunehmende Zahl und Rasanz der Fahrzeuge und die Unfälle.

Manche Radfahrer werden schon ärgerlich, wenn sie das nur in Gedanken durchspielen. Das ist verständlich: Kaum ändert sich ihr bisher von Autos so oft bedrohter Mobilitätsalltag zum Besseren, kaum winkt ihnen die durch Poller abgesicherte freie Fahrt, will man sie schon reglementieren? Sauerei. Zumal sie sich jahrelang wärmen konnten an dem Umstand, dass ihr Hin- und Herkommen gesellschaftsmoralisch überlegen sei, weil klimaneutral, nachhaltig, verantwortungsbewusst.

Die mentale Alles-richtig-gemacht-Komponente ist nicht egal

Ich fahre Rad! – das wurde im selben Ton vorgetragen wie die Selbstbeschreibung als gottesgläubig oder Ökostrom-Bezieher. Diese mentale Alles-richtig-gemacht-Komponente bekommt Risse, wenn Fahrräder künftig stärker reglementiert würden.

Ist man etwa nur ein x-beliebiges Verkehrsmittel? Das dürfte bei vielen Radelnden ein Umdenken erfordern, und das ist keine Kleinigkeit. Verwaltungen und politische Instanzen sollten das bei ihren Entscheidungen nicht unterschätzen. Wie angepiekst sich die Reglementierten fühlen können, zeigt die Klage gegen Tempo 10 in der Bergmannstraße.

Aber man würde sich wünschen, dass es den Menschen gelänge, anders zu klären, wie sie sich einander gegenüber im Straßenland verhalten wollen. Das Gericht ist dafür kein guter Ort. Das Gericht ist der richtige Ort, wenn man Recht bekommen will. Darum sollte es in dieser Angelegenheit nicht gehen.