Tennis Arevalo und Pavic gewinnen Doppel-Wettbewerb der French Open

Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien haben bei den French Open in Paris den Titel im Doppel gewonnen. Das Duo setzte sich gegen die Italiener Simone Bolelli/Andrea Vavassori mit 7:5, 6:3 durch.

Für Arevalo/Pavic war es erst das zweite gemeinsame Grand-Slam-Turnier, nachdem sie bei den Australian Open Anfang des Jahres in der dritten Runde ausgeschieden waren. Mit anderen Partnern hatten die beiden aber schon in der Vergangenheit große Erfolge gefeiert. Für Pavic war es in Paris bereits der vierte Triumph im Doppel bei einem Grand-Slam-Turnier, für Arevalo der zweite.

Den italienischen Fans, die zuvor schon die Final-Niederlage von Jasmine Paolini gegen Polens Tennisstar Iga Swiatek und das Halbfinal-Aus von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz aus Spanien betrauerten, bleibt noch die Hoffnung auf das Finale im Damen-Doppel an diesem Sonntag. Dort tritt Paolini gemeinsam mit Sara Errani gegen US-Star Coco Gauff und Katerina Siniakova aus Tschechien an.

© dpa-infocom, dpa:240608-99-323762/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.