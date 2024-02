Auf zwei Ebenen und rund 1500 Quadratmetern ist das neue Bürgerservicecenter in der Potsdamer Yorckstraße 22 bis 24 untergebracht. Seit Donnerstagfrüh (29.2.) ist es nach dem dreitägigen Umzug wieder geöffnet. Nun stehen hier 18 Schalter und 34 Warteplätze zur Verfügung, über neue Monitore werden die Wartende darüber auf dem Laufenden gehalten, wann sie dran sind.

Zusätzliche Info-Bildschirme sollen zudem darüber informieren, welche Dienstleistungen bereits online erledigt werden können – darunter etwa die Kfz-Zulassung, die Beantragung von Elterngeld oder eines Wunschkennzeichens. „Der nächste Schritt ist, möglichst viel zu digitalisieren“, so Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD).

Infoschalter als Anlaufpunkt

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hob nach der Schlüsselübergabe hervor, dass mit den neuen, modernen Räumen im Bürgerservice jetzt endlich vernünftige Arbeitsbedingungen herrschten und die Bürger einen zentralen Anlaufpunkt hätten, der auch ein „stückweit zeitgemäße Diskretion“ ermögliche.

Von den 18 Schaltern werden aber selten alle besetzt sein. So wurde am Eröffnungstag mit drei Plätzen gestartet, das Ziel sei es, immer mindestens zehn zu bedienen, so Fachbereichsleiter Karsten Lauber. Insgesamt gibt es 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich der Leitung, der IT oder des Sekretariats. Zwei bedienten am Donnerstag den Infoschalter, der eine erste Anlaufstelle für Fragen und Weitervermittlung darstellt.

18 Schalter und 34 Warteplätze gibt es in dem neuen Servicecenter. © Andreas Klaer

Der neue Standort, der als Ausweichquartier dient, während auf dem Innenstadtcampus ein neues Bürgerservicecenter geschaffen wird, ist mit seiner Nähe zum „Platz der Einheit“ an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Kostenpflichtige Parkplätze gibt es in der Straße nur begrenzt, die meisten stehen nur Anwohnern zur Verfügung, ein Behindertenparkplatz befindet sich vor Ort, außerdem stehen 28 Fahrradabstellplätze zur Verfügung.

Sechs Tage pro Woche offen

Mit umgezogen ist neben dem Fundbüro auch das Biometrie-Terminal, das bisher von 7500 Mal für Fotos, Unterschriften und das Abnehmen von Fingerabdrücken genutzt wurde, zurückgeblieben in der Einfahrt Hegelallee ist dagegen die Dokumentenstation zu Abholung von Reisepässen und Personalausweisen, die seit ihrem Start im August des vorigen Jahres 185 Mal genutzt wurde. Weiterhin beibehalten wird die kostenlose Lieferung von Dokumenten mittels Fahrradkurier.

Das Bürgerservice ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Am Montag gibt es Termine von 10 bis 18 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Am Mittwoch steht das Bürgerservicecenter von 8 bis 18 Uhr ausschließlich für Anfragen ohne Termin zur Verfügung. „Wir schauen einmal, wie das funktioniert“, so Lauber. „Wir sind guter Dinge, dass es ein gutes neues Angebot ist, werden aber nachsteuern, wenn es Veränderungsbedarf gibt.“