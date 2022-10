Booking.com, Check24, Trivago Gäste bewerten ihre Unterkunft in Berlin schlechter

Wer ein Hotelzimmer auf Booking.com mietet, bekommt pünktlich zur Abreise eine Benachrichtigung, das er es bewerten soll. Das Gleiche machen Anbieter wie Hostelworld, Check24 oder Trivago. Die Tourismusberatung dwif hat auf Basis von Daten der Metasuchmaschine Trustyou die Bewertungen die Bewertungen auf relevanten Online-Portalen ausgewertet. Dabei haben sie herausgefunden, dass die allgemeine Gästezufriedenheit in Berlin und Brandenburg in den vergangenen zwei Jahren gesunken ist.

Allerdings sei die Zufriedenheit in der gesamten Bundesrepublik leicht zurückgegangen, erläutert Karsten Heinsohn vom dwif. Und weil die vergangenen zwei Jahre ja komplett in die Pandemie fielen, sagt Heinsohn, sei das auch gar nicht so überraschend. „Die Gäste standen in Hotels, in deren Frühstückssälen sie sich nicht selber die Brötchen vom Buffet nehmen durften oder deren Wellnessbereich geschlossen war. Natürlich bewerteten sie da schlechter.

Um die unterschiedlichen Bewertungen zu veranschaulichen, hat Trustyou eine Skala von null bis hundert konzipiert, den sogenannten Trustscore, auf dem die Gästezufriedenheit abgebildet wird. Demnach liegen die Bewertungen der vergangenen zwölf Monate bundesweit bei einem Wert von 86,4. Das sind 0,6 Punkte niedriger als bei der Erhebung von 2020.

Menschen bewerten Städte schlechter als Urlaubsregionen

In Brandenburg liegt der Wert mit 85,2 Punkten knapp unter dem Bundesdurchschnitt. In Berlin liegt er mit 79,9 Punkten deutlich darunter. Heinsohn sagt: „Städte werden immer schlechter bewertet als Urlaubsregionen.“ Das liege vor allem daran, dass Städte-Trips meistens kürzer dauerten. Nämlich durchschnittlich nur 2,7 Tage.

„Missgeschicke - wie dass das Wlan im Zimmer nicht funktioniert oder der Check-in lange dauert, wirken sich viel negativer auf das Gesamterlebnis aus, wenn man nur kurz vor Ort ist.“ Zudem, sagt Heinsohn, waren Städtereisen von Pandemieeinschränkungen besonders beeinträchtigt, weil vieles geschlossen war - oder nur teilweise offen hatte.

Auf Brandenburg scheint Heinsohn Erläuterung zu passen. Da ist Potsdam mit 80,7 Punkten besonders schlecht bewertet und hat im Vergleich zu 2020 zwei Punkte verloren. Die Gegend rund um den Landkreis Spree-Neiße ist dafür beispielsweise viel beliebter. Da liegt die Zufriedenheit bei 87,6 Punkten.

Die Region rund um den BER ist schlechter bewertet

In der lärmbelasteten Region rund um den Flughafen Berlin-Brandenburg sind die Bewertung um 1,7 Punkte gesunken und die Gästezufriedenheit liegt nur noch bei 81,3 Punkten. Heinsohn sagt: „Das kann daran liegen, dass viele Geschäftsreisende eine Zwischenübernachtung einlegen.” Und die würden, verglichen mit Urlaubsreisenden, ihre Unterkünfte häufig schlechter bewerten. Ein Grund dafür könnte wohl sein, dass Geschäftsreisende oft sehr viele verschiedene Hotels kennen - teilweise hohe Standards aus anderen Ländern gewohnt sind und außerdem ihren Aufenthalt nicht mit Genuss und Entspannung verbinden -, sondern mit Stress und Arbeit.

In den letzten zwei Jahren haben viele Menschen in Deutschland Urlaub gemacht, die das ohne die Pandemie nicht getan hätten. Karsten Heinson

Dem Trustscore ist auch zu entnehmen, wie zufrieden die Gäste etwa mit dem Preisleistungsverhältnis sind. Da sieht es in Brandenburg und Berlin schlecht aus. Denn dieses liegt für beide Bundesländer etwa fünf Punkte unter dem Bundesdurchschnitt - bei 69. Heinsohn sagt: „In den letzten zwei Jahren haben viele Menschen in Deutschland Urlaub gemacht, die das ohne die Pandemie nicht getan hätten.“ Hinzu käme, dass viele Menschen immer reiseerfahrener würden und dadurch auch höhere Ansprüche hätten.

69 lautet der Trustscore für Berlin und Brandenburg. Fünf Punkte unter dem Bundesdurchschnitt.

Das spiegelt sich auch in einer Umfrage der Tourismusberatung wieder. Die hat herausgefunden, dass acht von zehn Betrieben in Brandenburg der Aussage zustimmen, dass die Ansprüche der Gäste in den vergangenen zehn Jahren stärker gestiegen sind, als sie die Preise erhöhen können.

Gerade in Zukunft - mit steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen und dem Fachkräftemangel - steht die Tourismusbranche unter diesen Bedingungen in einem besonders aufgeladenen Spannungsfeld: Einerseits steigen die Ansprüche der Gäste, andererseits wird es für Betriebe immer schwieriger, diesen gerecht zu werden - und überhaupt den Standard anzubieten, der noch vor Corona und Inflation gängig war.

Heinsohn sagt, dass daraus resultieren wird, dass Hotels viele Abläufe digitalisieren werden. “Wer Kontakt zum Personal möchte, wird vermutlich draufzahlen müssen.” Die Zukunft des Reisens, muss keine abgespeckte Form vom jetzigen Reisen sein, sagt Heinsohn. Aber eine andere. Man wird dann digital ein - und auschecken und vielleicht kann man dann auch über eine App angeben, wenn das Zimmer gereinigt werden soll. Nicht wie heute, wo man mein ein Türschild raushängt, wenn es nicht gesäubert werden soll.

