Checkpoint-Fotowettbewerb „Kiekste“ Das sind die besten Berlin-Bilder in 2024

Bei welchem Anblick denken Sie: „Typisch Berlin“? Sind es die Graffitis in der U-Bahn, charmant-patzige Aushänge im Hausflur, ausrangierte Matratzen auf dem Gehweg oder fragwürdige Kunstobjekte im Park? Tag für Tag schicken uns Leserinnen und Leser für unseren Newsletter „Checkpoint“ Aufnahmen ihrer persönlichen Berlin-Momente, die wir in der Rubrik „KIEKSTE“ veröffentlichen. Wir finden: Diese Bilder verdienen mehr Aufmerksamkeit.

In Kooperation mit DASBILD.BERLIN startet der Tagesspiegel Checkpoint deshalb einen Fotowettbewerb. Unter allen veröffentlichten KIEKSTE-Bildern küren wir Monat für Monat die Top 3. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten einen gerahmten Druck ihres Fotos und nehmen am Wettbewerb zum KIEKSTE des Jahres teil. Gesammelt werden alle Siegerfotos schließlich in der Charlottenburger Galerie von DASBILD.BERLIN ausgestellt.

Die bisherigen Gewinner finden Sie hier – über weitere Einsendungen freuen wir uns unter: checkpoint@tagesspiegel.de.

Top 3 des Monats Januar

Florian Rudolph hat uns diesen Schnappschuss aus der Oberwallstraße zugeschickt. Er schreibt: „Berlin wäre nicht Berlin, wenn nicht wenige Sekunden nach der Aufnahme ein PKW just an diesen Schildern vorbei in die Straße eingefahren wäre.“ © Florian Rudolph

Norbert Kurowski hat diesen unsichtbaren Passagier am U-Bahnhof Senefelder Platz entdeckt und fotografiert. Er findet: „these boots are made for walking“. © Norbert Kurowski