Die gute Empfehlung Liebe in allen Lebenslagen

1. Wenn er kommt, dann kommt er Eckart Nickel: Spitzweg Piper München

Sir Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausverkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern, damit das klassische Konzert eine Zukunft hat? Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausv erkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern ,, Aklsdj kasjdkasjd kasdjd, RFattle, attle,RFattle

Spitzweg Eckart Nickel, Piper München, 2022, 400 Seiten, 22 Euro

© Foto: Verlag

2. Lebe lieber ungewöhnlich

Sir Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausverkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern, damit das klassische Konzert eine Zukunft hat? Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausv erkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern ,, Aklsdj kasjdkasjd kasdjd, RFattle, attle,RFattle

Dschinns Fatma Aydemir, Hanser München, 400 Seiten, 22 Euro

Dschinns © Foto: Verlag / Foto: verlag

3. Alles, außer gewöhnlich

Sir Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausverkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern, damit das klassische Konzert eine Zukunft hat? Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausv erkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern ,, Aklsdj kasjdkasjd kasdjd, RFattle, attle,RFattle

Nebenan, Kristine Bilkau, Luchterhand München, 2022, 400 Seiten, 22 Euro

Nebenan © Foto: Verlag

4. Adieu, mein Geliebter

Sir Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausverkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern, damit das klassische Konzert eine Zukunft hat? Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausv erkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern ,, Aklsdj kasjdkasjd kasdjd, RFattle, attle,RFattle

Trottel, Jan Faktor, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2022, 400 Seiten, 22 Euro

Trottel © Foto: Verlag

5. Am Ende ist man klüger

Sir Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausverkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern, damit das klassische Konzert eine Zukunft hat? Simon Rattle und Lang Lang betreten den ausv erkauften Saal der Berliner Philharmonie, das Licht erlischt, die ersten Töne von Rachmaninovs 2. Klavierkonzert erklingen, 2400 Besucher werden ganz Ohr. Zwei Mal 45 Minuten lang in andächtiger Konzentration still zu sitzen, während der Aufführung nicht mit dem Nachbarn tuscheln oder gar mit Bonbonpapier knistern, nach festen Regeln Applaus spenden – ist das einem mündigen Bürger im Jahre 2010 überhaupt noch zumutbar? Müssen sich die Rezeptionsrituale nicht radikal ändern ,, Aklsdj kasjdkasjd kasdjd, RFattle, attle,RFattle

Die Lügen meiner Mutter, Daniela Dröscher, Kiepenheuer & Witsch Köln 2022, 400 Seiten, 22 Euro

© Foto: Verlag

Zur Startseite