Fördergelder 7,5 Millionen für Arthrose-Prävention

In Berlin wird künftig daran geforscht, wie die Gelenkerkrankung Arthrose verhindert werden kann. Eine am Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité angesiedelte Arbeitsgruppe konnte für dieses Ziel eine Fördersumme von 7.5 Millionen Euro aus dem EU-Programm Horizont Europa einwerben. In zwei Studien wollen die Forscher nun herausfinden, ob sich Arthrose erstens mit Hilfe von bestimmten Bewegungstherapien vorbeugen lässt und ob zweitens injizierte Spenderzellen aus der Plazenta gesunder Frauen die Gelenkentzündung rechtzeitig stoppen können. (amp)

Zur Startseite