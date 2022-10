Gentherapie Berliner Onkologe erhält Wissenschaftspreis

Der Berliner Onkologe Christof von Kalle (50) hat für seine langjährige Forschung einen Preis für außergewöhnliche Leistungen in der Gentherapie erhalten. Er wird jährlich von der Europäischen Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie (ESCGT) vergeben. Von Kalle forscht seit Jahrzehnten an Methoden, die im Nachgang von Gentherapien angewendet werden: Mit ihnen lässt sich prüfen, ob eingeschleuste DNA an der richtigen Stelle im Erbgut gelandet ist. Der Wissenschaftler nahm den Preis am 13. Oktober bei der ESCGT-Jahrestagung in Edinburgh entgegen. (amp)

