Kein Aussterben mehr? Australien schützt seine einzigartigen Arten

Wie die USA und eine Reihe anderer Länder haben sich auch australische Beamte verpflichtet, 30 Prozent der Landmasse des Kontinents in einem natürlichen Zustand zu erhalten. Dies wurde am Dienstag von Umweltministerin Tanya Plibersek im Rahmen des Aktionsplans für bedrohte Arten bekannt gegeben: Towards Zero Extinctions.

Durch die Festlegung von Prioritäten für 110 Arten und 20 Orte wird der Plan Maßnahmen dort vorantreiben, wo sie am dringendsten benötigt werden, und er wird auch anderen bedrohten Pflanzen und Tieren in denselben Lebensräumen zugute kommen. Der Plan ist das australische Gegenstück zur "30×30"-Initiative, die in vielen Ländern auf dem Vormarsch ist und aus der Verpflichtung der COP26 hervorging, bis 2030 30 Prozent der Böden und Gewässer zu schützen.

Australien ist eines der biologisch vielfältigsten Länder der Erde, und viele seiner Tiere, insbesondere Säugetiere, sind nirgendwo sonst auf unserem Planeten zu finden. „Der Aktionsplan für bedrohte Arten stärkt unser Engagement, das Aussterben der australischen Pflanzen und Tiere zu stoppen“, sagte Plibersek. „Auf der Grundlage von Beiträgen von Forschern und Experten aus der Gemeinschaft werden in diesem Plan 20 prioritäre Orte und 110 prioritäre Arten identifiziert und Erholungsmaßnahmen festgelegt, die einem breiten Spektrum von bedrohten Arten und ihren Lebensräumen zugute kommen.

Der Plan wurde zusammen mit 20 Arten und 3 Ökosystemen, die auf der nationalen Liste der bedrohten Arten stehen, sowie mit 224 Mio. AUD$ bzw. 146 Mio. USD an Finanzmitteln zu deren Schutz bekannt gegeben .Insgesamt sollen im Rahmen des Plans, der auch eine 5-Jahres-Überprüfung vorsieht, rund 50 Millionen Hektar unter Schutz gestellt werden.

In jüngster Zeit haben australische Naturschützer mit bestimmten Zielen große Erfolge erzielt, insbesondere mit dem Schutz oder der Wiederherstellung von Inselökosystemen wie Macquarie Island, wo fast 300.000 Kaninchen ausgerottet wurden, um das natürliche Ökosystem wiederherzustellen, und Lord Howe Island, wo es ähnlich zuging, allerdings mit Ratten. Beide Inseln gehören zum UNESCO-Naturerbe.

Im äußersten Norden von Queensland werden ökologisch sensible Gebiete immer wieder in die Hände der Ureinwohner zurückgegeben, um sie als Nationalparks zu verwalten. Bislang wurden auf diese Weise fast 4,7 Millionen Hektar übertragen.

Zur Startseite