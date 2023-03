Klimavolksentscheid mit Bauchschmerzen Warum unser Autor seine Stimme ungültig macht

Am 26. März findet in Berlin ein Volksentscheid statt. Eine Wahl also, ein „Fest der Demokratie“, wie es oft etwas (zu) blumig heißt. Für mich wird die Abstimmung am kommenden Sonntag jedoch die erste sein, bei der ich als wahlberechtigter Berliner meine Stimme ungültig machen werde. Ich verzichte – mit einigen Bauchschmerzen – auf mein demokratisches Recht, eine Wahl zu treffen. Warum?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden