Nach Angriffen auf Infrastruktur Ein Drittel der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört

Nach zahlreichen russischen Angriffen auf ukrainische Städte befindet sich das Land nach Angaben der Regierung in Kiew mit Blick auf den nahenden Winter in einer bedenklichen Lage. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Dienstag auf Twitter, Russland habe innerhalb einer Woche fast ein Drittel der Strom-Infrastruktur seines Landes zerstört. „Seit dem 10. Oktober wurden 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land geführt hat“, so Selenskyj. Die ganze Ukraine müsse sich nun so gut es gehe auf Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung sowie von Heizungen vorbereiten, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, zudem im ukrainischen Fernsehen.

Die russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur führte bereits am Montag zu Stromausfällen in mehreren Regionen des Landes. Auch in Teilen der Hauptstadt Kiew sei es zu Unterbrechungen der Versorgung gekommen, wie der örtliche Stromversorger DTEK mitteilte. Mehrere Ortschaften in der westlich von Kiew gelegenen Region Schytomyr sowie Teile der Stadt Dnipro waren ebenfalls ohne Strom.

Kreml dementiert Nutzung iranischer „Kamikaze-Drohnen“

Laut ukrainischer Staatsanwaltschaft wurden bei einem Angriff auf einen Energiespeicher in Kiew nach vorläufigen Erkenntnissen zwei Menschen getötet. Eine weitere Person sei verletzt worden. Russland soll bei den Angriffen, so die Staatsanwaltschaft weiter, „nach internationalem Recht verbotene Kriegsmittel“ eingesetzt haben. Darunter laut ukrainischen Angaben auch sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion. Der Kreml dementierte dies am Dienstag. „Nein, wir haben keine Informationen darüber“, sagte Sprecher Dmitri Peskow bei einem Presse-Briefing auf Nachfrage. „Es wird russische Technik verwendet.“

