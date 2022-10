Nächste Eskalation im Ukraine-Krieg Die Angst vor der „schmutzigen Bombe“

Die russischen Streitkräfte in der Ukraine sind im Süden um die Stadt Cherson und im Osten in den Regionen Luhansk und Donezk auf dem Rückzug. Je schlechter sich ihre militärische Lage entwickelt, desto öfter warnt die Regierung in Moskau vor Katastrophenszenarien. Angeblich habe die Ukraine vor, eine „schmutzige Bombe“ einzusetzen oder den strategisch wichtigen Kachowka-Staudamm zu sprengen, wodurch mehreren ukrainischen Städten eine Überflutung drohen würde. Die Schuld daran wolle Kiew dann Russland geben.

Umgekehrt beschuldigt Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau, es warne regelmäßig vor Schreckensszenarien, die es selbst plane. Parallel beraten westliche Staaten über umfassende Aufbauhilfen für die Ukraine, um den Bürgern in den Schrecken des Krieges eine hoffnungsvolle Perspektive zu geben. Was ist von den neuen Drohungen und was von den Antworten des Westens zu halten?

Wie wahrscheinlich ist der Einsatz einer „schmutzigen Bombe“? Das Szenario ist sowohl empirisch als auch vom militärischen Nutzen her unwahrscheinlich, sagt Markus Kaim, Sicherheitsexperte der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Die Gefahr einer „schmutzigen Bombe“ diskutieren Fachleute nicht im militärischen, sondern im terroristischen Kontext.

Nicht zum ersten Mal schreibt Russland Kiew die Fähigkeit und den Willen zu, geächtete Waffen einzusetzen. Markus Kaim, Sicherheitsexperte der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin.

Aus Kaims Sicht verfolgt Moskau mit den Warnungen vor einer „schmutzigen Bombe“ das politische Ziel, die Ukraine zu diskreditieren und ihre westlichen Verbündeten zu spalten. „Nicht zum ersten Mal schreibt Russland Kiew die Fähigkeit und den Willen zu, geächtete Waffen einzusetzen.“ Zuvor habe es vor angeblichen ukrainischen Biowaffenlabors gewarnt. Der Kreml wolle Verunsicherung und Zweifel im Westen auslösen, ob die Ukraine Unterstützung verdiene, indem er folgende Logik suggeriert: Warum sollte Russland eine „schmutzige Bombe“ einsetzen? Es hat doch Atomwaffen. Also wird Kiew der Urheber sein, wenn es zu solch einer Explosion kommt.

Wie berechtigt sind die Befürchtungen, russische Truppen könnten den Kachowka- Staudamm zerstören? Ukrainischen Angaben zufolge haben die Russen den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka am Fluss Dnjepr bereits vermint und planen einen Angriff unter falscher Flagge. Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, Sergej Surowikin, erklärt, die Ukraine bereite einen Anschlag vor. Russland dementierte die Vorwürfe, den Staudamm vermint zu haben.

Nach Einschätzung des Institute for the Study of War hat die Ukraine kein Interesse daran, den Kachowka-Staudamm zu sprengen und damit verheerende Schäden zu verursachen. Wohl aber habe Russland allen Grund dazu, seinen Truppen Deckung für den Rückzug zu geben und den ukrainischen Streitkräften die Überquerung des Flusses für ihre Gegenoffensive zu erschweren. Die US-Denkfabrik hält es für wahrscheinlich, dass Russland die Ukraine für einen Angriff verantwortlich machen würde.

Von einer durch die Zerstörung ausgelösten Flutwelle wären weite Teile der Südukraine betroffen. Eine Sprengung könnte laut dem Institute for the Study of War rund 80 ukrainische Städte überfluten und Hunderttausende Menschen vertreiben.

Ein gewichtiges Argument spricht für Sicherheitsexperte Kaim gegen eine Sprengung des Damms: Der Stausee kühlt das Atomkraftwerk Saporischschja, das die Russen kontrollieren. Würde die Kühlung wegen der Sprengung ausfallen, nähme Russland einen Supergau in Kauf. „Daran dürften sie keinerlei Interesse haben“, sagt Kaim.

Wie stark beschädigt Russland die Energieversorgung der Ukraine und was bezweckt es damit? Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj werden bei den russischen Angriffen gezielt Ziele der ukrainischen Infrastruktur ins Visier genommen, „damit es schwieriger wird, diesen Winter zu überstehen“. Anders gesagt: Russlands Präsident Wladimir Putin möchte die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung für die militärische Gegenwehr brechen und gleichzeitig eine neue Fluchtwelle aus der Ukraine auslösen.

1,5 Millionen Haushalte in der Ukraine sind nach russischen Angriffen ohne Strom.

Laut Selenskyj ist inzwischen mehr als ein Drittel der ukrainischen Energie-Infrastruktur zerstört. Am vergangenen Wochenende waren nach ukrainischen Angaben Energie-Anlagen in den Regionen Odessa, Kirowohrad und Luzk bei den Angriffen getroffen worden. Am vergangenen Samstag waren fast 1,5 Millionen Haushalte im Land ohne Strom. Zuvor hatte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, erklärt, dass die Lage flächendeckend kritisch sei.

Das gesamte Land müsse sich nun im Rahmen des Möglichen darauf vorbereiten, dass es immer wieder zu Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung sowie bei den Heizungen komme, so Timoschenko. Die Ukraine reagiere richtig, sagt Kaim. Sie bietet der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) an, ihre Labors zu inspizieren.

Was bringt in dieser Lage die Berliner Wiederaufbaukonferenz? Bei der internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine erhielt die Regierung in Kiew zum einen die Zusicherung, dass das Land auch in den kommenden Monaten vom Westen finanziell nicht alleingelassen wird.

Nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen benötigt die Ukraine pro Monat drei bis fünf Milliarden Euro, um den laufenden Haushalt zu finanzieren – also beispielsweise die Gehälter von Regierungsangestellten oder Renten auszahlen zu können. Etwa ein Drittel dieser Summe solle die EU finanzieren, schlug von der Leyen vor.

Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte aber deutlich, dass sein Land unmittelbar rund 17 Milliarden Euro benötige, um Schulen und Krankenhäuser wieder aufzubauen sowie die durch die russischen Angriffe zerstörte Energieinfrastruktur und Straßen zu reparieren. Für einen entsprechenden Plan für den unmittelbaren Wiederaufbau habe die Ukraine noch keinen Cent gesehen, beklagte Selenskyj.

Der zweite Aspekt der Konferenz lag in der Vorbereitung dessen, was Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag als eine „Generationenaufgabe“ bezeichnete: der politische und wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes für die Zeit nach dem Krieg. Die internationale Staatengemeinschaft sucht dabei noch nach der passenden Struktur, die möglichst viele Geberländer einbinden soll. Schätzungen zufolge liegt der Finanzbedarf für den Wiederaufbau bei mindestens 350 Milliarden Euro.

Bei der Verwendung der Gelder soll sichergestellt werden, dass die Ukraine-Hilfen nicht in dunklen Kanälen versickern. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann erklärte, dass die Ukraine um Aufnahme in die OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr gebeten habe.

Was ist eine „schmutzige Bombe?“ Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es die Sorge, dass spaltbares Material für Atombomben abhanden kommen könnte, das Terroristen in ihren Besitz bringen. Eine „schmutzige Bombe“ ist eine Kombination aus einem konventionellen Sprengkörper mit radioaktivem Material, das bei der Explosion freigesetzt wird und die Umgebung verstrahlt.

