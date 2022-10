Neues Bürohaus in Adlershof Zwölfter Neubau auf Campus „Am Oktogon“

Mit dem Bürogebäude B9 entsteht nun der zwölfte Neubau auf dem Campus „AM OKTOGON“ in Deutschlands größtem Technologiepark. Die immobilien-experten-ag. (immexa) als Projektentwickler und Bauherrenvertreter legte am Dienstag den Grundstein für das nachhaltige und energieeffiziente Gebäude an der Hermann-Dorner-Allee in Berlin-Adlershof. Das neue Gebäude verfügt über eine Mietfläche von circa 2.500 Quadratmetern, verteilt auf fünf Geschosse mit jeweils circa 500 Quadratmetern. Neben einer Büronutzung eignet sich der Neubau auch für physikalische Labore. Die Miete startet bei einem hochwertigen Ausbaustandard inklusive Kat7-Datenverkabelung bei 15,70 Euro netto kalt pro Quadratmeter und Monat; sie liegt damit deutlich unter der Berliner Durchschnittsmiete für Büroimmobilien. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Herbst 2023 vorgesehen.

