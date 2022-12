Neun Tipps für ein wärmendes Wochenende Bunte Köstlichkeiten, die schönste Frau Berlins und tropisches Grün im Glashaus

Ich liebe Berlin, in guten, wie in schlechten Zeiten. Allerdings muss selbst die vehementeste Berlin-Liebhaberin zugeben: Der Winter ist nicht unbedingt die Schokoladenseite der Hauptstadt. Es ist bitterkalt, der Wind pfeift mit Berliner Schnauze um Häuserecken, der Himmel erstrahlt täglich in Fifty Shades of Grey. Die Menschen gehen noch etwas grummeliger und schneller durch den Alltag als sonst. Alle wirken irgendwie ein wenig zerzaust und gestresst. Dennoch bin ich der festen Überzeugung: Wer Berlin nicht auch in der dunklen Jahreszeit akzeptiert, der hat Berlin im Sommer nicht verdient.

