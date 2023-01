Sex, Streit, Spiritualität Glücklich bis ans Lebensende – diese acht Fragen müssen Sie als Paar klären

Lieben heißt, miteinander zu reden. Und zwar nicht nur darüber, wer den Müll rausbringt oder die Kinder vom Musikunterricht abholt – sondern über Träume und Intimität, Geld und Vertrauen. Das sind einige der Themen, die der US-amerikanische Psychologe und Paartherapeut John M. Gottman als die wichtigsten Punkte in Beziehungen identifiziert hat. Seit Jahrzehnten forscht er über die Liebe, gemeinsam mit seiner Frau, der Psychologin Julie Schwartz Gottman, betreibt er das „Love Lab“ in Seattle, wo sie Tausende Paare via Kamera beobachtet und ihr Verhalten ausgewertet haben.

In ihrem Buch „8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte … damit die Liebe lebendig bleibt“ stellen die Gottmans ihre Erkenntnisse vor, mitsamt To-do-Listen, Fragebögen und Fallbeispielen. Das Konzept: Jedes Paar, egal ob frisch verliebt oder seit Jahrzehnten verheiratet, sollte sich bewusst Zeit für acht Dates nehmen, ehrlich und verletzlich über das jeweilige Thema sprechen – und so die Chance erhöhen, glücklich bis ans Lebensende zusammen zu bleiben.

Gespräch Nummer eins: Was bedeutet Vertrauen?

Ein Vertrauensbruch muss nicht gleich Untreue bedeuten. John und Julie Gottman zufolge gehören nicht rechtzeitig da zu sein, dem Partner oder der Partnerin keine Priorität einzuräumen oder Versprechen nicht zu halten zu den häufigsten Vertrauensbrüchen in einer Beziehung. Das Gespräch kann einer oder eine der beiden Partner:innen planen, die andere Person sollte „einfach vertrauen“. Die Gottmans empfehlen einen Ort mit Aussicht, der ruhig und geschützt ist. Eine Möglichkeit ist es auch, sich abwechselnd die Augen zu verbinden und sich durch Haus oder Wohnung zu führen.

Fragen Sie Ihren Partner: Kannst du mir eine Gelegenheit schildern, bei der du das Gefühl hattest, mir nicht vertrauen zu können, und sagen, was ich hätte tun können, um das zu ändern? Worin sind wir ähnlich und worin unterscheiden wir uns in Bezug auf Vertrauen und Engagement? Wie können wir diese Unterschiede akzeptieren? Wichtig ist es dabei, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden, sie ehrlich zu kommunizieren und dem anderen keine Vorwürfe zu machen.

Gespräch Nummer zwei: Wie streiten wir richtig?

Mitten in einer hitzigen Debatte ist nicht der beste Zeitpunkt, um über Konflikte zu sprechen. Besser also, das Thema ruhig anzugehen. Meinungsverschiedenheiten sind Teil jeder Beziehung und können den Gottmans zufolge im besten Fall zu mehr Verständnis und einer tieferen Intimität führen. Vorausgesetzt, dass gegenseitiges Verstehen das Ziel jedes Konflikts ist. Auch das Erkennen von und Unterscheiden zwischen lösbaren Problemen – beispielsweise, wer wie viel im Haushalt übernimmt – und unlösbaren oder „ewigen Problemen“, die auf unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen beruhen, ist hilfreich.

Das Date sollte die Person planen, die das erste Gespräch nicht geplant hat. Geeignet ist ein Ort, den beide als friedlich empfinden oder wo Sie als Paar ein schönes Erlebnis hatten – beispielsweise ein Picknick im Park. Beide sollten vor dem Date über wiederkehrende Streitpunkte nachdenken. Fragen Sie: Welche Geschichte steckt dahinter, dass dir dieser Punkt wichtig ist? Wie kann ich dich unterstützen, wenn du wütend bist? Auch, wie in der Familie mit Ärger umgegangen wurde, sollte Thema des Gesprächs sein – und, wie eine Wiedergutmachung nach einem Streit aussehen könnte.

Gespräch Nummer drei: Was gefällt uns beim Sex?

Wer über Sex redet, hat in der Regel mehr – und besseren – Sex. Das belegen Studien. Ein Patentrezept der Gottmans, um die Leidenschaft aufrechtzuerhalten, sind außerdem lange Küsse: mindestens sechs Sekunden, jeden Tag. Für dieses Date empfehlen die Autor:innen ein Candle-Light-Dinner an einem Ort, der sich besonders intim und romantisch anfühlt. Ziehen Sie sich dabei so an, dass Sie sich sexy fühlen.

Ganz Mutige können das Gespräch auch zu Hause am Esstisch oder im Bett führen – nackt. Fragen, die Sie sich stellen können, sind etwa: Was erregt dich? Wie soll ich dir signalisieren, dass ich gerne Sex haben möchte? Erinnern Sie sich an den besten Sex, den Sie je zusammen hatten, und fragen Sie sich, was ihn so gut gemacht hat. Wichtig ist, positiv zu formulieren, statt zu kritisieren. Und das Ganze nicht zu ernst zu nehmen: Humor und Sex gehören zusammen.

Gespräch Nummer vier: Wofür geben wir Geld aus?

Über Geld redet kaum jemand gern, aber das Thema gehört zu den häufigsten Trennungsgründen für Paare. Die Gottmans warnen davor, den anderen bei Konflikten über Geld in die gängigen Klischees einzuordnen: der Geldausgeber und der Sparsame. Lieber sollte ergründet werden, was beide für lebensgeschichtliche Erfahrungen mit Geld haben und was es für den Partner oder die Partnerin bedeutet, genug zu haben. Auch der Umgang mit Zeit und die Aufteilung von Hausarbeit birgt viel Konfliktpotenzial. Das Date sollte so wenig wie möglich kosten. Fragen, die Sie sich stellen können, sind etwa: Welches Gefühl hast du derzeit in Bezug auf deine Arbeit? Was ist deine größte Befürchtung in Bezug auf Geld?

Gespräch Nummer fünf: Was bedeutet Familie für uns?

Kinder sind nicht immer förderlich für das Liebesglück. Im Gegenteil: Zwei Drittel aller Paare erleben kurz nach der Geburt eines Kindes einen Einbruch ihrer ehelichen Zufriedenheit, mit jedem zusätzlichen Kind geht es weiter bergab. Umso wichtiger, darüber zu sprechen, wie das vermieden werden kann. Für das Date empfehlen die Gottmans einen Ort, wo Sie von Kindern umgeben sind, etwa ein Spielplatz oder ein Vergnügungspark. Wer sich zu Hause unterhält, kann Lieblingsgerichte aus der Kindheit kochen oder Kinderfotos mitbringen. Paare ohne Kinder sollten sich unbedingt fragen, ob und wie viele Kinder sie haben möchten – und zwar, bevor sie eine ewige Bindung eingehen. Beide sollten sich versprechen, ihrer Beziehung trotz Kindern Priorität einzuräumen.

Gespräch Nummer sechs: Wie viel Abenteuer brauchen wir?

Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin etwas Aufregendes erlebt? Falls Sie sich nicht mehr daran erinnern können, leidet Ihre Beziehung John und Julie Gottman zufolge an zu wenig Spaß und Abenteuer. Wer gemeinsam Neues erlebt und Spaß hat, schafft Vertrauen und Intimität, davon sind die Psycholog:innen überzeugt: „Paare, die miteinander spielen, bleiben zusammen.“ Werden Sie kreativ, was die Location für das Date angeht. Klettern Sie auf einen Baum, tauchen Sie in die Badewanne ein, gehen Sie an einen Ort, wo Sie noch nie waren. Fragen Sie, was Spiel und Abenteuer für Ihr Gegenüber bedeutet und welche eintägigen Abenteuer Sie sich vorstellen könnten, gemeinsam zu erleben.

Gespräch Nummer sieben: Woran wächst du?

Alle Menschen verändern sich mit der Zeit. Wie der Partner oder die Partnerin mit dem Wachstum des geliebten Menschen umgeht, ist dabei das Entscheidende. Dabei, so die Gottmans, sollte man nicht versuchen, den anderen dazu zu bringen, so zu werden wie Sie – sondern von ihm lernen und aus den Unterschieden Pluspunkte machen. Das Date sollte an einem Ort stattfinden, der sich für beide „schön und heilig“ anfühlt. Der Partner oder die Partnerin sollte in irgendeiner Weise geehrt werden, etwa mit einer Videobotschaft. Fragen Sie sich: Was trägt dich durch schwierige Zeiten? Wie hast du dich im Bezug auf deine Spiritualität oder Religion verändert? Woran bist du am meisten gewachsen?

Gespräch Nummer acht: Wovon träumst du?

„Die Träume des jeweils anderen zu würdigen, ist der geheime Nährboden für eine lebenslange Liebe“, schreiben John und Julie Gottman. Während die gemeinsame Beziehung ein Lebenstraum ist, ist es ebenso wichtig, sich Träume als Individuen zu behalten. Um darüber zu sprechen, sollten Sie sich einen Ort suchen, der Sie inspiriert oder für einen gemeinsamen Traum wichtig ist, wie etwa ein Haus in einer Gegend, wo Sie gerne wohnen würden.

Wichtig ist es, nicht zu schnell auf die praktische Umsetzung zu sprechen zu kommen – auch, wenn der Traum nur schwer realisierbar ist, lassen Sie den geliebten Menschen davon ohne Widerspruch erzählen. Fragen Sie: Haben dich deine Eltern bei der Erfüllung deiner Kindheitsträume unterstützt? Versprechen Sie sich, in den nächsten sechs Monaten etwas Konkretes zu tun, um sich gegenseitig bei der Erfüllung Ihrer Träume zu unterstützen.

