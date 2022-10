Steinmeier in der Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist erstmals seit dem Beginn der russischen Invasion vor acht Monaten in die Ukraine gereist. „Wir stehen nicht nur an Eurer Seite. Sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen – wirtschaftlich, politisch und auch militärisch“, betonte Steinmeier bei seiner Ankunft in Kiew am Dienstagmorgen. Zeitgleich fand in Berlin eine internationale Expertenkonferenz statt, bei der über die langfristigen Finanzhilfen für die Ukraine beraten wurde.

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wollte sich Steinmeier im Verwaltungsbezirk Tschernihiw in der Nähe der Grenze zu Belarus und in Kiew einen persönlichen Eindruck von den Zerstörungen machen und das Gespräch mit der betroffenen Zivilbevölkerung suchen. Am Dienstag war in Kiew auch eine Begegnung zwischen Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.

Ursprünglich wollte Steinmeier bereits im April die Ukraine gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten besuchen. Kurz vor der geplanten Reise war der Bundespräsident von der ukrainischen Seite ausgeladen worden, was vorübergehend zu diplomatischen Spannungen zwischen beiden Ländern geführt hatte.

Nachdem in der vergangenen Woche ein Kiew-Besuch des Bundespräsidenten aus Sicherheitsgründen verschoben werden musste, wurde Steinmeier am Dienstag vor Ort zum Zeugen der angespannten Lage. „Unser Besuch begann mit einem Luftalarm und wir haben die ersten anderthalb Stunden im Luftschutzkeller verbracht“, sagte Steinmeier am Dienstag laut einem Audio-Mitschnitt in Korjukiwka in der Nähe der Grenze zu Belarus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte unterdessen den Willen, dass die internationale Staatengemeinschaft die Ukraine auch langfristig mit Milliardenhilfen unterstützen soll. „Es geht um nicht weniger als einen Marshall-Plan für die Ukraine“, sagte er am Dienstag bei einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission.

Insgesamt wird der langfristige Bedarf der Ukraine für den Wiederaufbau von Straßen, Wohngebäude, Schulen, Brücken, Kraftwerke und Bahnhöfen auf mindestens 350 Milliarden Euro geschätzt. Konkrete Finanzzusagen für die langfristige Hilfe wurden bei dem Treffen in Berlin nicht abgegeben.

Zur Startseite