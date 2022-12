Test für Andreas Die Filme des Jahres

. Gunda Bartels

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmes von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

BRONZE: Name des Filmes von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Andreas Busche, Autorenportrait 2022, Tagesspiegel © Nassim Rad/Tagesspiegel / Nassim Rad

. Andreas Busche

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed

. Esther Buss

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed

, Kerstin Decker

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat

. Silvia Hallensleben

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

. Nadine Lange

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

Christiane Peitz, 2022 Autorenportrait, Autorenfoto, Tagesspiegel © Tagesspiegel/Nassim Rad / Tagesspiegel/Nassim Rad

. Christiane Peitz

GOLD: „Das Ereignis“ von Audrey Diwan

Bei mir gewinnen dieses Jahr die stillen Filme, zuallererst Audrey Diwans Leinwand-Version der Annie-Ernaux-Erzählung über eine illegale Abtreibung in den Sechzigern. Gar nicht lange her, dass es auch in Europa ganz selbstverständlich die Männer waren, die über die Körper und Lebenspläne von Frauen verfügten. Selber entscheiden? War gegen das Gesetz und machte schrecklich einsam. Diwans 2021 in Venedig preisgekröntes Drama lässt einen dies hautnah nachempfinden.

SILBER: „Corsage“ von Marie Kreutzer

Manchmal gehört die Geschichte umgeschrieben: Marie Kreutzer erfindet eine etwas andere Kaiserin Elisabeth, die ihr brutal eingeschnürtes Image selbst kreiert und sich gleichzeitig darüber hinwegsetzt. Bis sich die allseits (aufs Repräsentieren) reduzierte Potentatin in einem verwegenen Selbstermächtigungsakt aus der Männerwelt herauskatapultiert. Kühne Kinobilder, mit der Newcomerin Vicky Krieps in der Hauptrolle: das Beste am aktuellen Sisi-Boom.

BRONZE: „Petite Maman“ von Céline Sciamma

Stell dir vor, du begegnest deiner Mutter als Mädchen im gleichen Alter. Céline Sciammas Kammerspiel ist in jenem Wald angesiedelt, in dem sie selber als Kind spielte. Darin ein Haus, in dem sich Mutter und Tochter als Achtjährige treffen. Sie bauen ein Tipi aus Ästen, stellen Tabu-Fragen: „Hast du mich gewollt?“ Sciammas Bilder überwinden die Schwere der Zeit und eröffnen einen utopischen Raum, für eine Familie ohne Rollenzwänge.

. Simon Rayss

GOLD: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua sed diam voluptua

SILBER: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

BRONZE: Name des Filmfilmes es von Vorname Nachname

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

. Christian Schröder

GOLD: „The Card Counter“ von Paul Schrader

Beim Pokern kommt es auf die Selbstbeherrschung an. Oscar Isaac verkörpert einen Spieler mit dem sprechenden Namen William Tell. Im Gefängnis hat er das Kartenzählen gelernt, so führt ein Schattendasein in Casinos und Motels. Bis er den Major wiedertrifft, der ihn in Abu Ghraib zum Folterknecht machte. Schraders Helden sind Gefangene ihrer Vergangenheit. Meisterhaft lässt er die Thriller-Mechanik eskalieren und zeigt, wie ein Mann, der Erlösung sucht, vor die Hunde geht.

SILBER: „See How They Run“ von Tom George

„Kennst du einen, kennst du alle“, schimpft der von Adrien Brody gespielte Regisseur über das Genre des Whodunit. Leider gerät er mitten in einen hinein: 1953 in einem Londoner Westend-Theater, wo gerade die 100. Aufführung von Agatha Christies „Die Mausefalle“ gefeiert wird. Die Retro-Krimikomödie verfügt über ein herrlich dysfunktionales Ermittler-Duo (Saoirse Ronan und Sam Rockwell) und ist gespickt mit Anspielungen auf die Filmgeschichte.

BRONZE: „Der Passfälscher“ von Maggie Peren

Um die NS-Zeit zu überleben, wurde Cioma Schönhaus zum Hochstapler. Das bewegende Biopic folgt seiner Autobiografie. Als jüdischer Zwangsarbeiter rettet Schönhaus mit gefälschten Papieren sich und andere Verfolgte. Sein Lebenshunger ist groß, in einer geborgten Luftwaffen-Uniform geht er aus zum Tanzen. Schönhaus sah sich später als Glückspilz. Doch seine Eltern und viele Freunde wurden ermordet.

Jenni Zylka wird Chefin der Perspektive Deutsches Kino. © Berlinale/fotostudioneukoelln.de

. Jenni Zylka

GOLD: „Eo“ von Jerzy Skolimowski

Armes Langohr. Die große Liebe wird ihm genommen, die Freiheit als Zirkuskünstler, bald danach alles andere: Gejagt, geschunden, geplagt wird der tierische Hauptdarsteller in Jerzy Skolimowskis Adaption eines Robert Besson-Films. Das Eselmärchen habe ihn einst zu Tränen gerührt, sagte der 84jährige polnische Regisseur. Seine Version des Tierschicksals ist ein humanistischer (bzw. animalistischer) Psychedelic-Reigen aus Blicken in glänzende, lang bewimperte Eselaugen.

SILBER: „Red Rocket“ von Sean Baker

Charme zieht immer. Selbst wenn er schon etwas ranzig ist. In Sean Bakers furiosem Vorstadtdrama trifft ein enorm charmanter Ex-Pornodarsteller auf verschiedene Varianten seiner Nemesis. Eine davon qualmt wie ein Schlot, die andere ist 17 und heißt „Strawberry“ – weil sie so süß ist: Baker malt eine authentische US-Parallelwelt voller Armut und Schönheit, und ist dabei weder didaktisch noch ausbeuterisch, sondern geprägt von tiefer Menschenliebe.

BRONZE: „Das Ereignis“ von Audrey Diwan

Eine junge Literaturstudentin wird ungewollt schwanger, und muss sich zwischen dem Body-Horror einer illegalen Abtreibung oder dem Ende ihrer designierten Karriere entscheiden. Audrey Diwans sensible, aber unerbittliche Adaption eines autobiografischen Romans von Annie Ernaux spielt zwar in den 60ern in Frankreich. Doch das Thema ist – nicht zuletzt durch das neue, misogyne Abtreibungsurteil in den USA – allgegenwärtig.

Zur Startseite