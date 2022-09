Testartikel Softbreak Infobox

Wenn man ihnen nicht gerade alte Sorten aus Dahlem mitbringt, verwenden die beiden gerne Roscoffs aus der Bretagne, die berühmten weißen Zwiebeln mit der hellroten Schale und dem festen Fleisch, die im 17. Jahrhundert aus Portugal nach Frankreich kamen und eine geschützte Herkunftsbezeichnung tragen. Sie werden etwa im Ofen gegart und mit in Parmesan-Creme geschwenkten Julienne-Streifen gefüllt. Ab Oktober taucht sie als Zwischengang im vegetarischen Menü auf.

Infobox In Salz gebackene Zwiebel mit Parmesansauce

Zutaten für 4 Portionen

75 ml Pilz- oder Gemüsebrühe

2,5 EL Butter

1 kl. Schuss Sahne

3 kleine Handvoll Parmesan

8-10 möglichst runde, nicht zu kleine Zwiebeln

1 Eigelb

1 kl. Schuss Tamari-Sojasauce

etwas Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

reichlich grobes Salz, um die Zwiebeln auf dem Backblech in Position zu halten

zwei Schalotten, in Ringe geschnitten

etwas neutrales Öl

2 Handvoll Semmelbrösel

1 Handvoll Estragon, fein gehackt

Zubereitung

Ofen auf 160 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Mit einem scharfen Messer den oberen Teil der Zwiebeln so weit unter dem Blattansatz abschneiden, dass man das zarte, gegarte Innere später gut mit einem Löffel auslösen kann. Die abgetrennten Deckel wieder auf die Zwiebel setzen.

Salz auf ein Backblech geben, die Zwiebeln mit dem Deckel nach oben hineinsetzen und eine Stunde im Ofen backen. Abkühlen lassen, das zarte Innere mit einem Löffel auslösen und in einige Millimeter breite Julienne-Streifen schneiden.

Brühe, Butter und Sahne in einem Topf auf 60 Grad erhitzen, dann mit dem Pürierstab cremig aufmixen. Parmesan dazugeben, Eigelb unterrühren, alles durch ein Sieb passieren, abschmecken.

Die Schalottenringe in Mehl wenden, in Öl langsam knusprig frittieren, salzen. Die Semmelbrösel in der Butter rösten. Die Parmesansauce in einer Pfanne aufwärmen, die Zwiebelstreifen sowie bisschen Parmesan und kalte Butter dazugegeben und kurz schwenken. Die Zwiebelmasse zurück in die Zwiebelschalen füllen, mit Semmelbröseln, Estragon und zuletzt den Röstschalotten bestreuen.

Generell wird die Zwiebel eine saisonale Hauptrolle spielen, etwa als jene Schiffchen, die aus den in der Pfanne gerösteten und butterzart gegarten Zwiebelhälften gebastelt und als Beilage serviert werden. Schalotten können Hallmann und Beutelspacher eh immer gebrauchen, roh kommen sie, nur in Salz und Zucker mariniert, an Fisch oder, ganz fein gewürfelt, in die Vinaigrette, wo sie, konserviert vom Essig und vor Oxidation geschützt durch die Ölschicht, länger halten, als man vermuten sollte. „Unsere größte Entdeckung nach der Pandemie war eine Vinaigrette, die wir im Kühlschrank vergessen hatten“, erzählt Sarah Hallmann. Sieben Monate alt sei sie gewesen und die beste, die sie je gekostet hätten.

