Verschachtelte Listen TCUE-4430

Eine verschachtelte Liste, auch bekannt als eine Liste von Listen, ist eine Liste die Elemente enthält, die wiederum selbst Listen sein können. Dies ermöglicht es uns, komplexere Datenstrukturen zu erstellen, die mehrere Ebenen der Verschachtelung enthalten können. Ein Beispiel für eine verschachtelte Liste könnte eine Liste von Familienmitgliedern sein, bei der jedes Familienmitglied selbst eine Liste von Informationen enthält, wie Name, Alter und Beziehung zu anderen Familienmitgliedern. Verschachtelte Listen können auch verwendet werden, um hierarchische Datenstrukturen zu erstellen, wie z.B. in der Speicherung von Dateisystemen oder in der Darstellung von Bäumen.

Familienmitlgied 1 Alter Beruf Wohnort



Um mit verschachtelten Listen zu arbeiten, können wir die CUE Funktion verwenden, um jede Ebene der Verschachtelung zu durchlaufen und auf die entsprechenden Elemente zuzugreifen.

