Weltneuheit in Dresden „Ökologischer, langlebiger und werterhaltender“

Herr Curbach, wie würden Sie einem Menschen ohne Augenlicht den weltweit ersten Bau aus Carbonbeton auf dem Campus der TU Dresden beschreiben, den Cube?

Würde er die Wand unseres Cube abtasten, würde er wohl zunächst merken, dass alles glatter als sonst ist, weil der Beton an der Oberfläche unseres Gebäudes sehr viel feiner ist als herkömmlicher Putz oder Beton. Geht er dann weiter, spürt er, wie diese Wand anfängt sich zu verschwenken, wie sie aus der Senkrechten langsam übergeht in eine Schräge. Und wenn er mit einem Hilfsmittel nach oben steigen könnte, würde er feststellen, dass aus der Wand durch die Verdrehung plötzlich eine horizontale Fläche wird. Dass aus der Wand ein Dach hervorgeht, das ist ziemlich einzigartig bei Bauwerken.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein solches Gebäude zu errichten?

Wir haben 2014 ein großes Forschungsprojekt begonnen, das sogenannte Carbon Concrete Composite C³, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 45 Millionen Euro finanziert wurde. Die beteiligten Firmen haben ebenfalls eine nennenswerte Summe beigetragen, sodass wir an den unterschiedlichen Themen des Carbonbetons mit dem Ziel forschen konnten, diesen Baustoff für die Praxis leichter anwendbar zu machen. Nach der halben Projektlaufzeit kam die Überlegung auf, ob es nicht gut wäre, viele der erzielten Ergebnisse und unseren Stand des Wissens an einem eigenen Bauprojekt zu zeigen. Anfangs wollten wir lediglich einen Würfel bauen, daher der Name.

Was wollten Sie mit diesem Würfel machen?

Wir wollten zeigen, wofür man Carbonbeton nutzen kann, und eine Art rechteckiges Haus mit den typischen Wand- und Deckenelementen bauen, mit zwei Treppen drin und auch mit Stützen. Die Überlegung war, dieses Gebäude immer mal wieder zu verändern und beispielsweise ein Wandsystem dann zu tauschen, wenn ein neues System aus Carbonbeton entwickelt sein wird. So ein im ständigen Wandel begriffenes Gebäude wäre zwar forschungsmäßig sehr schön gewesen. Aber es wäre am Ende doch nur eine Kiste geblieben, die den Fähigkeiten des Carbonbetons nicht gerecht geworden wäre. Erst mit dem Architekten Gunter Henn kam buchstäblich neuer Schwung in unser Vorhaben.

Hatte er die Idee mit der geschwungenen Form?

Gunter Henn, den ich seit Langem kenne, er war ja Professor für Industriebau hier in Dresden, hatte ziemlich viele originelle Ideen. Zum Beispiel dachte er am Anfang unserer Zusammenarbeit daran, ausgehend vom Cube, ein Haus im Haus zu planen. Nach einem seiner ersten Entwürfe sollte eine Art Außenhaut mit sehr großen Öffnungen entstehen, in der – mit einem guten Meter Abstand – eine zweite Haut stecken sollte, die unser Gebäude hätte darstellen sollen. Gegen diesen Vorschlag einer Vergrößerung des Carbonwürfel-Prinzips haben wir uns aber bald zugunsten der heutigen Twist-Form entschieden.

Welche Vorstellungen verknüpfen Sie mit dem Cube?

Wir wollen den Carbonbeton als Baustoff präsentieren, der ökologisch deutlich vernünftiger ist als Stahlbeton und dabei auch langlebiger und werterhaltender. Je nach Bauteil können wir, wenn Carbon statt Stahl als Bewehrungsmaterial einsetzt wird, circa 50 Prozent Beton einsparen, bei manchen Konstruktionen sind auch bis zu 80 Prozent möglich. Ohne den Stahl brauchen wir auch nicht mehr diesen hohen pH-Wert im Beton. Das heißt, dass wir jetzt alternative Bindemittel einsetzen können, die bei ihrer Herstellung deutlich weniger CO2 ausstoßen oder erzeugen. Wenn ich 50 Prozent Beton spare, kann ich überproportional CO2 einsparen, ungefähr 70 Prozent. Und damit ist der Baustoff ein wunderbarer Hebel, um mit überschaubaren Maßnahmen ökologisch viel zu erreichen.

Gibt es noch weitere übergeordneten Ziele?

Die lange Lebensdauer vor allem! Mit dem nahezu unverwüstlichen Carbon im Beton hält dieser viel länger als Normalbeton. Gebäude aus Stahlbeton halten 80 Jahre, Bauwerke aus Carbonbeton wohl bis zu 200 Jahre. Der Beton, den wir verwenden, ist wesentlich dichter, er hat ein geringeres Porenvolumen, eine höhere Festigkeit und ist damit widerstandsfähiger als herkömmlicher Beton gegenüber einem chemischen Angriff und gegenüber Verwitterung. Wenn wir sagen, dass der Carbonbeton fast dreimal so lange hält, habe ich nochmals einen Faktor drei in der Materialersparnis.

Was hat es mit den zwei wesentlichen Bestandteilen des Hauses, der Box und den beiden Dach-Wand-Flächen, den „Twist- Elementen“, auf sich?

In der zweigeschossigen Box arbeiten wir mit Fertig- und Halbfertigteilen, die auch für jedes andere Bauwerk in größerer Zahl angefertigt werden können. Mit den bekannten Methoden des Fertigteilbaus weisen wir nach, wie dünn und wirtschaftlich man mit diesem Baustoff bauen kann. Unsere Wand ist nur 28 Zentimeter breit, im Gegensatz zu den 40 bis 44 Zentimetern wie beim Stahlbeton! Die frei geformten Twist-Schalen zeigen die gestalterischen Möglichkeiten, die uns der Carbonbeton verschafft. Mit ihm können wir schlanker bauen als mit Stahlbeton. Weil es sich bei den Bewehrungsmatten, die wir in die Schale integrieren, um technische Textilien aus „aufeinandergelegten“ Kohlenstoffgarnen handelt, die viel beweglicher sind als die herkömmlichen Stahlmatten, sind wir nicht mehr an die starren Formen des Stahlbetons gebunden. Das heißt, statt massig haben wir filigran gebaut, statt geklotzt viel nachgedacht, was man besser machen kann. Einfach oder doppelt gekrümmte Strukturen sind auch in ästhetischer Hinsicht hochinteressant, und das ist ein Punkt, bei dem wir hoffen, dass der Schalenbau mit Carbonbeton im Bauwesen eine Art Renaissance erlebt.

Ist das Gebäude mit der Eröffnung vor einer Woche eigentlich fertig?

Das Gebäude wird wahrscheinlich nie ganz fertiggestellt sein. Wir haben ja an der Seite der Box, die zur Straßenseite blickt, drei große Öffnungen vorgesehen, in die wir immer mal wieder neue Bauteile platzieren werden. Man kann dort ein Fenster oder ein neues Wandsystem einsetzen – man muss sich einfach nur an die vorgegebene, viergliedrige Fensteraufteilung halten. Diese Idee haben wir von der ursprünglichen Planung des Cube als Forschungskiste übernommen, nur dass die Austauschflächen für zukünftige Entwicklungen heute kleiner und die optische Wirkung der Twist-Schalen größer geworden sind.

Haben Sie das Gebäude, auch wenn es 200 Jahre halten soll, mit Blick auf Recycling und Abriss entworfen?

Hier unterscheide ich gerne drei Ebenen: Für die erste Ebene, die Bauwerke selbst, gilt, dass sie so flexibel wie möglich geplant werden, damit sie als ganze so lange wie möglich genutzt werden können. Denken Sie nur mal an die beliebten Lofts! Räume, wo früher Fabriken und ihre Maschinen drin waren, sind heute oft die begehrtesten Wohnungen, jedenfalls wenn man sich die Preise anschaut, die für solche Lofts verlangt werden. Unser Cube mit seinen drei Räumen, seiner Küche und den Toiletten ist übrigens so entworfen worden, dass er auch für andere Nutzungen offen ist. Vielleicht wird in 30 Jahren einmal ein Wohnhaus daraus. Wer weiß das heute schon?

Herr Curbach, warum ist dieser Werkstoff Beton bis heute so besonders?

Beton ist ein phantastischer Werkstoff, ein künstlich gegossener Stein, der, wenn man ihn geschickt anwendet, jede beliebige Form annehmen kann. Außerdem schützt der Beton den Stahl für einen langen Zeitraum vor Korrosion. Aber, wie wir inzwischen wissen, nicht für ewig. Dafür muss der Beton möglichst lange alles aufbieten, was er hat, die basische Umgebung und vor allem viel Masse bei der Ummantelung, wodurch die Bauteile sehr schwer werden. Allerdings hat der Stahlbeton auch einen Nachteil: Wenn das CO2 der Luft in den Beton eindringt, findet dort eine Karbonatisierung statt und der hohe ph-Wert im Beton wird in kleinen Schritten reduziert. Wenn der Bewehrungsstahl erreicht ist, fängt er irgendwann an zu korrodieren, der Stahl bläht sich von innen auf, bis es dann zu Betonabplatzungen kommt und letztlich die Tragfähigkeit der Konstruktion gefährdet. Heute wissen wir, dass wir jedes Jahr in Deutschland 400 Brücken sanieren müssen, und das noch über viele Jahrzehnte. Carbonbeton hat übrigens mittlerweile auch den Weg in den Brückenbau geschafft und kann zum Beispiel bei der Instandsetzung von Spannbeton- oder Stahlbetonbrücken einen großen Beitrag leisten.

In den vergangenen Jahren sind weniger die Betonbauwerke, sondern mehr die Produktion des Baustoffs selbst in Verruf geraten, weil bei der Herstellung des Bindemittels Zement so viele klimaschädliche CO2-Emissionen freigesetzt werden und so viel Material verbraucht wird.

Wir können Beton überall verwenden, weil er tatsächlich nur aus Sand und Kies, Wasser und Zement besteht, damit sehr günstig ist und man damit schnell sehr viel bauen kann. Zugleich verbrauchen wir für diesen Beton unglaubliche Mengen an Ressourcen, im Jahr rund 15 Milliarden Kubikmeter Sand und Kies, eine Menge, die in einigen Teilen der Welt bereits zu illegalem Abbau führt, Tendenz steigend.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Carbonbeton?

Wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, ist der Carbonbeton auf dem Weg dahin ein wichtiger Mosaikstein. Dass Stahl, weil er eben rosten kann, nicht das ideale Bewehrungsmaterial ist, haben wir seit den 2000er-Jahren intensiv diskutiert und dabei nach Alternativen wie Glas, Basalt oder eben auch Carbon gesucht. Mittlerweile wissen wir, dass Carbon, bezogen auf die Leistungsfähigkeit, günstiger ist als Stahl. Aufgrund der Eigenschaft, dass er überhaupt keine Lust hat, sich mit etwas zu verbinden, und so nicht korrodiert, kann beim Bauen mit Carbonbeton auf jeden Beton verzichtet werden, der nur als Korrosionsschutz für die eingelegten Matten und Stäbe aus Stahl dient. Allein durch diesen Effekt kann rund 50 Prozent des Betons eingespart werden, was gleichbedeutend ist mit 50 Prozent weniger Kies und Sand. Und weil der Zement nicht mehr die basische Umgebung schaffen muss, die den Stahl vor Korrosion schützt, können wir andere Zemente nehmen, die während ihrer Herstellung noch weniger CO2 produzieren. In der Summe bekommen wir nicht nur 50 Prozent Materialreduktion, sondern sogar 70 Prozent CO2-Reduktion.

Wie wird das Bauen in der Zukunft aussehen?

Vor allem müssen wir deutlich mehr Ideen umsetzen als bisher. Ähnlich wie beim Carbonbeton muss es uns gelingen, die vorhandenen Materialien und Materialkombinationen zu verbessern, aber auch solche neu zu schaffen, die wir heute erst in Ansätzen kennen. Innovationen brauchen wir überall, bei der Herstellung, dem Betrieb und dem Rückbau von Bauwerken bis hin zur Wieder- und Weiterverwendung der Bauteile. Dazu gehören auch neue Verfahren: Künftig müssen auf der Baustelle mehr Roboter zum Einsatz kommen, ebenso Künstliche Intelligenz oder Augmented Reality, um so exakt und damit so dauerhaft wie möglich zu bauen. Und es geht nicht nur darum, Neues zu bauen. Wir müssen uns auch darauf besinnen, dass eine wertvolle gebaute Substanz bereits vorhanden ist und es nichts Nachhaltigeres gibt, als diese so lange wie möglich zu nutzen.

Das Interview führte Rudolf Spindler. Er ist Chefredakteur der Publikation „BB 2070 – Magazin für Städtebau und urbanes Leben“. Er arbeitet gerade an dem Buch „CUBE. Neues Bauen mit Carbonbeton“, das Ende November bei Wasmuth & Zohnen erscheint.

