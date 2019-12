Wer dieser Tage längere Spaziergänge unternehmen will, muss sich ranhalten: Der Sonnenuntergang hat sich in Berlin und drumherum schon auf vor 16 Uhr geschoben. Wer um die Mittagszeit erst unterwegs ist, steht bald im dunklen Wald.

Doch die Dunkelheit hat natürlich auch Vorzüge: Drinnen ist's umso gemütlicher, draußen leuchtet's weihnachtlich – und die Weihnachtsmarkt-Saison hat wieder begonnen.

Nun ist das Gedränge, das auf den Berliner Märkten herrscht, ebenso wenig besinnlich wie deprimierender Kirmes-Techno-X-Mas-Schlager, der viel zu viele Weihnachtsmärkte beschallt.

[Ausflugstipps von Tagesspiegel Berliner Draußen: Die schönsten Seen, die idyllischsten Spaziergänge, die besten Landgasthöfe und Events im Berliner Umland – jede Woche per Mail. Hier kostenlos abonnieren!]

Auch deswegen lohnt es sich auch im kalten, dunklen Dezember die große, graue Stadt zu verlassen und einen Ausflug dorthin zu machen, wo die Märkte kleiner, beschaulicher und liebevoller sind: ins Umland.

Süßer die Glocken nie klingen

Das sachsen-anhaltinische Städtchen Werben, direkt am Ufer der Elbe gelegen, gilt als malerisches Kleinod unter den Städten der Altmark: Werben ist eine der kleinsten Städte Deutschlands und die kleinste Hansestadt überhaupt, der Johanniterorden hat mit der gotischen St.-Johannis-Kirche hier zudem ein eindrucksvolles Bauwerk voller Prunk und Pracht hinterlassen.

In dieser kleinstädtischen Heimeligkeit findet am 14. und 15. Dezember der sogenannte Biedermeier-Weihnachtsmarkt statt: mit Schattentheater, gemeinsamem Adventsliedersingen und Märchenstunde, mit Grünkohl, Punsch, Bratäpfeln und, natürlich, Glühwein.

Hinkommen: Mit dem Auto fährt man in knapp 2,5 Stunden nach Werben. Mit dem Zug ist es bedeutend komplizierter: Von Berlin-Hauptbahnhof gehen regelmäßig Fernverkehrszüge nach Wittenberge oder Stendal, von dort fährt die S1 Richtung Magdeburg, etwa nach Goldbeck oder Seehausen, von wo man entweder mit einem Rufbus oder dem Bus 954 bis Werben kommt, Dauer: grob 3 Stunden.

Es kommt ein Schiff geladen

Foto: Patrick Pleul

Der Große Spreewaldhafen in Lübbenau ist im Sommer einer der vermutlich touristischsten Orte Brandenburgs: Kähne, Kähne, Kähne, Ausflügler und Gurken soweit das Auge reicht. Doch auch hier bringt die Kälte etwas Ruhe, auch wenn es in Lübbenau natürlich auch zur Spreewaldweihnacht am 7. und 8. Dezember nicht wirklich einsam und beschaulich wird. Dafür gibt es neben Räucherfisch, Weihnachtsplinsen und Grog sorbische Weihnachtsdekoration. Besonderes Gimmick: Man kann sich, in Wolldecken gehüllt, über den Kanal zum Partnerweihnachtsmarkt im Freilandmuseum Lehde schippern lassen. Obacht: unbedingt Tickets reservieren!

Hinkommen: Mit dem Auto dauert es etwa 1,5 Stunden bis Lübbenau, die Parkplatzsuche nicht eingerechnet. Mit dem Zug ist es schneller und einfacher: Der RE2 braucht ab Berlin Hauptbahnhof 65 Minuten.

Oh Tannenbaum

Foto: Henriette Schmidt

Feuerzauber, Waldwichtel und mystische Tänze: Die WaldWeihnacht im Forstbotanischen Garten in Eberswalde ist kein klassischer Buden-Weihnachtsmarkt, so ganz und gar nicht. Stattdessen gibt es im bunt beleuchteten Wald am 14. und 15. Dezember jeweils zwischen 14 und 19 Uhr eine Märchenaufführung, eine kleine Tour namens "Waldlichtgang" für Kinder und, ganz ohne geht es ja auch nicht, Glühwein und Essen. Am Sonntag um 16.30 Uhr endet die WaldWeihnacht mit einem Mitsingkonzert.

Hinkommen: Mit dem Auto dürfte die Anfahrt gut 1,5 Stunden dauern, die Parkplatzsituation um den Forstbotanischen Garten ist aber so angespannt, dass die Veranstalter um andere Formen der Anreise bitten. Oder zumindest darum, das Parkhaus der Hochschule Eberswalde anzusteuern. Mit dem Zug dauert die Fahrt mit der S2 ab Friedrichstraße über Bernau und dem RE3 keine Stunde, wobei man ab dem Bahnhof Eberswalde grob 20 Minuten zum Forst läuft.

Es kommt noch ein Schiff geladen

Das Malerischste am Nostalgischen Weihnachtsmarkt in Caputh, der am 7. und 8. Dezember stattfindet, ist sicher die bunte Beleuchtung des Areals rund um die Fähre. Dann spiegeln sich Christbaum und Buden in der Havel, ein Santa im roten Mantel und weißem Bart verteilt Geschenke – und der lokale Männerchor regt das Publikum zum Mitsingen an.

[Ausflugstipps von Tagesspiegel Berliner Draußen: Die schönsten Seen, die idyllischsten Spaziergänge, die besten Landgasthöfe und Events im Berliner Umland – jede Woche per Mail. Hier kostenlos abonnieren!]

Dabei helfen sicher die Glühweinsorten nach vielerlei unterschiedlichen Rezepten. Und die Kinder, liebe Veranstalter? Können derweil Lebkuchen verzieren, "wenn sie nicht gerade beim Kinderschminken still halten, die vierte Runde auf der Kindereisenbahn drehen oder zur Freude der Eltern an der Zuckerwatte kleben", wie der Weihnachtsmarkt wirbt. Das klingt doch oh-du-fröhlich, ey!

Hinkommen: Mit dem Zug vom Berliner Hauptbahnhof braucht man eine knappe Stunde, zum Beispiel mit dem RE1 nach Potsdam, dann weiter mit dem RB23 bis Caputh-Schwielowsee. Mit dem Auto dauert es genauso so lange über die A115.

Vom Himmel hoch

Das Kloster Neuzelle – das auf dem Bild ganz oben – ist mit seinen sechs Mönchen (und Kater Heinz!) eigentlich ein Ort der Ruhe. Doch ausgerechnet im Advent wird es hier anders aussehen, trubeliger: Am 7. und 8. Dezember findet in der ehrwürdigen, 750 Jahre alten Anlage der traditionelle Märchenweihnachtsmarkt statt.

Kunsthandwerker bauen Stände auf, es gibt Kutschfahrten, Lagerfeuer, Bühnenprogramm. In den Abendstunden werden Klosterteich und das Kloster stimmungsvoll beleuchtet, während die Turmbläser Weihnachtslieder spielen – die reine Romantik! Und wer so richtig runterkommen will, besucht jeweils um 13.15 Uhr das Chorgebet der Mönche in der Stiftskirche.

Hinkommen: Mit dem Zug dauert es etwa 1,5 Stunden, mit dem RE1 bis Frankfurt (Oder), dann umsteigen in die RB11 nach Neuzelle. Mit dem Auto braucht man über die A12 bestenfalls 90 Minuten.

Wir freuen uns über Ausflugsziele, Geheimtipps und Lieblingsorte da draußen und überall rund um Berlin. Gerne per Mail: berliner-draussen@tagesspiegel.de

Mehr vom Tagesspiegel BERLINER? Gibt es auf Instagram!

Und wer uns weiterempfehlen mag, kann das gerne mit diesem Link tun

Viel Vergnügen da draußen & herzliche Grüße vom Tagesspiegel BERLINER –

Daniel Erk