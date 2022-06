Im Zeichen der Grundsatzprogramme von 1978, 1994, und 2007 ist die CDU auch 2022 wieder auf der Suche nach dem, was sie eigentlich ausmacht. Schon 2020 hätte das neue Grundsatzprogramm kommen sollen. Stattdessen kam die Pandemie. Anfang der Woche wurde nun zumindest die Präambel vorgestellt; spätestens 2024 soll das Gesamtwerk stehen.

Alexander Meyer, Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin, meldet sich im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ mit einer Sprachnachricht zur Frage, warum die CDU bisweilen bei den jungen Wähler:innen nur schwer punktet: „Ein großes Problem ist die Präsentation der CDU-Inhalte. Da fehlt es an Modernität, Aktualität der Themen und auch ein bisschen an Lockerheit“,. sagt er.

Der wichtigste Punkt sei jedoch die Repräsentation. „Andere Parteien haben im Bundestag oder in Landesparlamenten, genauso wie in ihren Führungsgremien, deutlich mehr junge Menschen als die CDU.“ Junge Menschen könnten sich besser mit Parteien identifizieren, die auch jüngere Gesichter zeigen, so Meyer.

Trotz Behörden-Pingpong: Berlin ermöglicht zusätzliche Konzerte nach Coronapause

Ganz anderes Thema: Die Absage der Mensch-Konzerte von Herbert Grönemeyer auf der Berliner Waldbühne haben es noch einmal schmerzlich offengelegt: Die Pandemie hinterlässt nach wie vor ihre Spuren in der Kulturbranche. Anfang des Jahres hatte Kultursenator Klaus Lederer angekündigt, sich dafür einsetzen zu wollen, dass 2022 mehr Freiluft-Konzerte genehmigt werden, um die coronabedingt abgesagten Konzerte nachzuholen zu können. Auf Anfrage des Checkpoints heißt es nun, eine solche Nachholfreigabe sei an der Umweltverwaltung gescheitert, die „rechtlich keine Möglichkeit zu einer pauschalen Aufhebung der Obergrenze“ gesehen habe. Ping!

Pong! Die Umweltverwaltung hingegen weißt darauf hin, dass es „keine absolute Höchstgrenze von Veranstaltungen pro Ort, sondern lediglich je Ort eine gewisse Tradition“ gebe. Mehr Genehmigungen habe es in diesem Jahr de facto gegeben. Auf der Wuhlheide fänden demnach 18 sehr laute („störende“) und neun laute („weniger störende“) Veranstaltungen statt. Auf der Waldbühne sind es insgesamt neun „störende“ und 23 „weniger störende“.

Außerdem im Podcast: Eine dramatische Heimreise vom BER und die Frage, warum der Berliner Senat Mario Barth als „weniger störend“ und Musikerin Sarah Connor als „besonders störend“ einstuft.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Die CDU will endlich debattieren „Frische Luft muss rein“

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint“ empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe.