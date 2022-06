„Redet mit statt über uns“ - so lautet das Motto des Internationalen Hurentags, der am morgigen Donnerstag Sexarbeiter:innen weltweit auf die Straße treibt. Stephanie Klee, Vorsitzende des Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V., arbeitet mittlerweile seit 30 in der Branche. Im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ meldet sie sich mit einer Sprachnachricht zur Wort: „Klischees und Mythen bestimmen den Diskurs über Sexarbeit: Mythen, dass wir alle Opfer sind, dass wir alle zur Prostitution gezwungen werden, dass es ein ekeliger Beruf ist, dass die Kunden uns ausbeuten, das ist alles Quatsch. Wenn Menschen mit mir sprechen würden, hätte ich die Gelegenheit, Details meiner Arbeit darzustellen, was mir daran Freude macht, warum ich es tue und natürlich könnte ich auch ein Stück von meinem Mensch-Sein und von meinen Interessen vermitteln“, sagt sie.

Und zum Prostituiertenschutzgesetz, das seit 2017 in Kraft ist und Sexarbeiter:innen verpflichtet, sich zu registrieren und regelmäßigen Gesundheitsberatungen zu unterziehen: „Ich lehne das völlig ab, insbesondere die Registrierung und die Pflichtberatungen für uns, keine andere Branche wird dermaßen engmaschig überprüft.“

Eine Ansicht, die nicht alle teilen: Huschke Mau, die zehn Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hat und aus dem Metier ausgestiegen ist, hat 2014 einen offenen Brief an Stephanie Klee verfasst. Darin heißt es: „Liebe Stephanie, ich bin eine von den vielbeschworenen „freiwilligen” Prostituierten. Mit 18 habe ich angefangen, nachdem ich 17 Jahre lang von meinem Stiefvater verprügelt und sexuell missbraucht wurde und von Zuhause abgehauen bin. Ich dachte, ich kann nur das. Ich hab die Schnauze voll von euch prostitutionsfremden Prostitutionsbefürworter:innen, die ihr mir erzählen wollt, dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere ist.”

Außerdem Thema im Podcast: Der Jurist Jan Kehrberg von der Kanzlei GSK Stockmann mit seiner Einschätzung zu Giffeys 30-Prozent-Mietendeckel-Vorschlag. Und: Wir haben Kinder gefragt, wo sie mit dem 9-Euro-Ticket hin wollen, und wie man es sich im vollen Zug gemütlich macht. Sie haben auch was zu sagen? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter unter der 0172 99 39 576.

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint“ empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss und Nora Weiler. Recherche: Matthieu Praun. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe.