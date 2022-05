Zum „Tag des Sieges“ über Nazideutschland im Mai 1945 haben sich in Berlin hunderte Demonstrant:innen aus der russischen Community an den Sowjetischen Ehrendenkmälern im Treptower Tiergarten versammelt. Kränze wurden niedergelegt, patriotische Volkslieder gesungen.

„Als Ukrainerin diese Videos zu sehen und Gesänge zu hören, ist schon extrem schmerzhaft“, sagt die Ukrainerin Krista-Marija, Sprecherin des Vereins „Vitsche“ im „Tagesspiegel Checkpoint“-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Und weiter: „Während Leute meiner Familie sich im Keller vor Sirenen verstecken müssen, andere sterben und Leute in Mariupol um ihr Überleben kämpfen, wird man hier als Nazi bezeichnet. Das ist einfach surreal.“ Sie selbst habe am Sonntag und am Montag an keinen Gedenkveranstaltungen teilgenommen, weil sie das „selbst nicht aushalten kann“.

Weil die Berliner Innenverwaltung sowohl russische als auch ukrainische Flaggen an 15 Gedenkorten verboten hatte, gab es in den vergangenen Tagen viel Kritik. Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler und Christoph Kluge berichten im Podcast von den Kundgebung und der Umsetzung und Stimmung vor Ort. In einer Stellungnahme mit anderen ukrainischen Organisationen richtet sich „Vitsche“ an Franziska Giffey und Barbara Slowik. Darin heißt es: „Die Gleichsetzung der ukrainischen Staatsfahne mit den Flaggen und Symbolen Russlands in der Allgemeinverfügung macht uns fassungslos.“ Das Vorgehen der Polizei zeuge nicht von Neutralität, „sondern von einer Diskriminierung der Ukrainer:innen.“

Außerdem Thema im Podcast: ein Zeitzeugenbericht vom 90-Jährigen Lutz Rackow, der das Ende des Zweiten Weltkrieges in Friedrichshagen erlebt hat. Und: Die FDP träumt weiter vom Regieren in Berlin. Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja bekräftigt in einer Sprachnachricht den Anspruch der Liberalen, „Hauptstadtgestalter“ zu sein. Mit der FDP in der Regierung hätte es „weniger Streit, und mehr Lösungen“ gegeben, sagt Czaja.

„Die rot-grün-rote Regierung droht an der Frage über sinnlose Enteignungen in Höhe von 30 Milliarden Euro zu zerbrechen, aber man ist sich einig, beim Schulausbau 300 Millionen Euro einfach mal so einzusparen. [...] Mit der Beteiligung der FDP an einer Regierung gäbe es das Fundament in dieser Stadt, um faire Mieten zu bauen.“

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint” empfängt im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Recherche: Thomas Lippold. Produktion: Florian Zimmermann/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.