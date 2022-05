Grafik/Illustration: Tagesspiegel/Felix Möller

Am heutigen Brückentag ist niemand zu erreichen. Außer „Berliner & Pfannkuchen“. Im Podcast sprechen wir über Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse, die wegen Rassismusvorwürfen und Überforderung in der Kritik steht. Es geht um 1000 fehlende Lehrkräfte, frühere Aussagen der Senatorin aus ihrer Zeit als Schulleiterin, die Frage, wo Pragmatismus aufhört und Rassismus anfängt, und ob die Causa Busse noch zum Machtkampf in der SPD wird.



Außerdem bei „Berliner & Pfannkuchen“: In der Anhörung vor dem Bundestag hat Bundeswahlleiter Georg Thiel am Dienstag der langen Liste an Fehlern bei den Wahlen vom 26. September auch eine zu geringe Zahl an Wahlhelfenden hinzugefügt.

Sarah aus Mitte wundert sich im Podcast: „Ich selbst habe Erfahrung als Wahlhelferin und wurde vom Bezirksamt als Freiwillige sofort abgelehnt. Dort meinte man, sie hätten schon genug Helfer:innen und hat mich dann abgewimmelt. Da erscheint es mir nun doch etwas komisch, dass es viel zu wenig Wahlhelfende gab, vor allem zu wenige erfahrene.“

