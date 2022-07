Dass sämtliche Parkplätze im Berliner Graefekiez sechs Monate lang wegfallen sollen, verursacht heftige Kritik: „Das Parkplatzverbot im Graefekiez ist unsozial, weil reiche Autofahrer mit Garagen, Parkplätzen oder Hinterhöfen bevorzugt werden“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende für Friedrichshain-Kreuzberg Timur Husein im Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Darüber hinaus sehe Timur nicht die Rechtsgrundlage dafür, die 20.000 Anwohnerinnen und Anwohner im Graefekiez „als Versuchskaninchen zu benutzen“.

Ähnlich ablehnend äußert sich Michael Heihsel, FDP-Bezirksverordneter in Friedrichshain-Kreuzberg. „Das Projekt ist undurchdacht, weil es den Verkehr in die anliegenden Straßen verdrängt.“ Leidtragende seien Anlieger um den Graefekiez herum.

Auch dass Bezirksverordnete von SPD und Grünen einen Antrag auf eine Bürgerbeteiligung abgelehnt haben, kritisiert Heihsel. „Statt das Modellprojekt umzusetzen, sollte man lieber über Maßnahmen diskutieren, die den Menschen die freie Wahl der Mobilität weiterhin ermöglicht.“

Die SPD-Bezirksverordnete Peggy Hochstätter verteidigte das Modellprojekt. Kinder und ihre Familien profitierten von der Maßnahme, wenn der Kiez nicht mit Autos zugeparkt sei, sagt sie. „Dieser freiwerdende Raum, rund 10 bis 12 Quadratmeter pro Parkplatz, kann im Kiez von allen genutzt werden, zum Beispiel als Treffpunkt, als Spielfläche oder zum Gärtnern.“

Viele Familien mit weniger Geld, die sich nicht auf einem eigenen Gartengrundstück erholen könnten, hätten es verdient, dass sich die Politik für sie einsetzte.

Im Frühjahr 2023 sollen alle Parkplätze im Graefekiez für sechs Monate lang wegfallen. Foto: imago/IPON

Verantwortliche des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) wollen das Projekt wissenschaftlich begleiten. Vor Beginn des Projekts sprach sich die Mehrheit der mehr als 1000 Befragten deutlich dafür aus, privaten Autoverkehr im Bezirk zurückzudrängen und die Straßen nicht länger als Abstellfläche für Privateigentum zu nutzen.

Andreas Knie vom WZB erklärt in der neuen Podcast-Folge „Berliner & Pfannkuchen“, woran sie den Erfolg des Projekts messen wollen.

Außerdem Thema im Podcast: Rückgabe von Raubkunst

Außerdem Thema im Podcast: Deutschland gibt in der Kolonialzeit erbeutete Raubkunst an Nigeria zurück. Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) haben dafür am Freitagnachmittag eine Absichtserklärung mit dem nigerianischen Kulturminister Lai Mohammed und dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten, Zubairo Dada, unterzeichnet.

Die hier abgebildeten Benin-Bronzen sind in Deutschland ausgestellt statt in Nigeria, wo sie ursprünglich herkommen. Foto: dpa

Sie ist die Grundlage für die offizielle Übertragung der Eigentumsrechte für 1100 Benin-Bronzen an den Staat Nigeria. Das Ethnologische Museum, das zum Berliner Humboldt Forum gehört, hält etwa 400 Benin-Bronzen in seinem Besitz.

Bei „Berliner & Pfannkuchen“ spricht der Direktor des Ethnologischen Museums, Lars-Christian Koch, von einer „herausragenden Bedeutung“ der Rückgabevereinbarung für die Zukunft des Humboldt Forums. Die Benin-Bronzen würden auf Wunsch der Partner aus Nigeria auch weiterhin im Humboldtforum ausgestellt werden, allerdings klar gekennzeichnet als Leihgabe Nigerias.

Koch sagte in seiner Sprachnachricht: „Wir sind damit in der Lage, gemeinsam die Geschichte dieser Objekte in Ausstellungen zu erzählen. Dazu gehört auch die Geschichte der Objekte nach 1897 in Bezug auf den Raub und die Strafexpedition, in dessen Zusammenhang die Benin-Bronzen zu sehen sind.“

Der Historiker und Experte für koloniales Erbe Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg hält die Absichtserklärung ebenfalls für einen großen Schritt vorwärts: „Nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die frühere Staatsministerin für Kultur und Medien lange Zeit zu den Blockierern gehört haben, zeichnete sich schon zum Ende der Regierung Merkel ein Umdenken ab. Erzwungen wurde das durch zivilgesellschaftliche Aktivist:innen - viele davon aus der BIPOC-Community.“

Allerdings sei die Frage kolonialer Raubkunst nur ein kleines Kapitel in der Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Es brauche eine allgemeine Erweiterung der deutschen Erinnerungskultur um die kolonialen Verbrechen: „Die große Frage ist der Umgang mit der kolonialen Gewalt und Ausbeutung insgesamt, etwa dem Genozid an den Herero und Nama im heutigen Namibia,“ sagt Zimmerer.

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint“ empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Sinan Reçber. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe