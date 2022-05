Der Zeitpunkt war geschickt gewählt. Während die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ am Wochenende mit rund 800 Teilnehmenden eine Enteignungskonferenz veranstaltete, brachte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) einen eigenen Vorschlag zur Entlastung ins Wohnungsmarktspiel. Im Tagesspiegel-Interview schlägt sie eine öffentliche Mietpreisprüfstelle vor, die sicherstellt, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für Miete ausgeben muss.

Im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ kritisiert Berlins ehemalige Bau-Senatorin Katrin Lompscher (Linke) den Vorschlag als widersprüchlich. „Das wäre keine allgemeine Mietenbegrenzung, die in angespannten Wohnungsmärkten wie Berlin weiterhin notwendig ist. Letztlich benachteiligt eine einkommensabhängige Miethöhe einkommensarme Mieterinnen und Mieter“, sagt sie. Eine Einkommensgrenze als Ergänzung zur allgemeinen Mietenregulierung hält sie jedoch für richtig.

Reiner Wild vom Berliner Mieterverein äußert in seiner Sprachnachricht ebenfalls Skepsis: „Wenn man es ernst nehmen würde, müssten die Vermieter bei jeder Mieterhöhung eine Einkommensüberprüfung vornehmen. Will man das nicht so gestalten und von vorneherein den Vermieter von einer Mieterhöhung abhalten, sondern nur als Härtefallregelung den Mietern zukommen lassen, dann wird die Wirkung dieser Maßnahme sehr eingeschränkt sein.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Als „Skandal“ bezeichnet Anne Rabe, Autorin und SPD-Mitglied in Charlottenburg-Wilmersdorf, das Giffey-Interview auf Twitter. Im Podcast äußert sie die Sorge, dass Vermieter:innen Kevin Kühnert den Vortritt lassen könnten und einkommensschwache Menschen gar keine Wohnung mehr finden. Über das Aus für das Mietenmoratorium wegen zu hoher Inflation sagt sie: „Warum sollten denn ausgerechnet die Mieter:innen bei Immobiliengesellschaften für den Inflationsausgleich sorgen, obwohl sie selbst nicht mehr Lohn bekommen und ihre Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind?“

Außerdem Thema im Podcast: Was zieht Touristen 2022 nach Berlin? Und was wird sie 2030 noch herlocken? Mit Sprachnachrichten vom „Visit-Berlin”-Chef Burkhard Kieker.

Sie wollen auch Berlingefühle loswerden? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht an die 0172 99 39 576 oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter.

Mehr zum Thema Acht Monate nach Volksentscheid 700 Teilnehmer bei „Enteignungskonferenz“ in Berlin erwartet

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint” empfängt im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Recherche: Thomas Lippold. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.