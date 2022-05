Einst war er Ultra, jetzt will Kay Bernstein Werner Gegenbauer das Amt des Hertha-Präsidenten streitig machen und seinen Verein von innen heraus rundumerneuern.

Auf die, wie er sagt, „nicht ganz einfache Frage“, ob die Hertha es verdient habe, abzusteigen, antwortet er im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ per Sprachnachricht: „Wenn ich an alle Herthaner da draußen denke, die die letzten Jahre leidgeprüft durch die Stadt gelaufen sind, die Pandemie verkraftet haben, die jetzt nicht erfolgsverwöhnt waren, dann wünsche ich mir, dass wir ein versöhnliches Ende bekommen.“

Aber: „Wenn ich es sportlich sehe und ganz nüchtern, dann kann ich festhalten: Eigentlich haben wir es verdient, abzusteigen.“ Die Relegation sieht Bernstein als Chance, „um zu sagen, danke Fußballgott, für die Möglichkeit, dem Gang in die zweite Liga von der Schippe zu springen.“

Wie sich Bernstein den blau-weißen Erneuerungsprozess vorstellt - und warum er glaubt, dass dieser möglicherweise in der zweiten Liga einfacher zu realisieren sein könnte - auch darum geht's im Podcast. Außerdem Thema: Am Montagabend wird der Deutsche Kita-Preis verliehen. Moderatorin Barbara Schöneberger erzählt in einer Sprachnachricht von ihren Erfahrungen auf der Suche nach einem Kitaplatz in Berlin. Ihr Fazit: „Der Witz, dass man im Prinzip schon in der Zeugungsnacht einen Kitaplatz reservieren sollte, ist so weit hergeholt zumindest in Berlin nicht.“

Unter den diesjährigen Finalisten für den Kita-Preis ist auch das Spandauer „Bildungsforum Falkenhagener Feld“. Was in dieser Kita besonders gut läuft, haben wir die Erzieherin Nicole Reimann gefragt. Kleiner Vorgeschmack: es gibt eine Kindersauna.

