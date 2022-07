Knapp Zwei Monate nach dem Wahldebakel vom 26. September in Berlin setzte der Senat eine Expertenkommission ein, die die Ursachen analysieren, Probleme aufarbeiten und Handlungsempfehlungen erarbeiten sollte. Am Mittwoch hat die Kommission ihren Abschlussbericht vorgestellt. Darin fordert das 20-köpfige Gremium strukturelle Veränderungen.

Im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ begrüßt der Kreis- und Bezirkswahlleiter aus Spandau, Thomas Fischer, vor allem die Forderung nach besserer Finanzierung: „Ich würde es gut finden, wenn man zukünftig mehr Geld für die Organisation der Wahl ausgeben würde, zum Beispiel um die Versendung der Briefwahlunterlagen an externe Dienstleister zu übertragen.“

Besonders die Stellung der Landeswahlleitung müsse institutionell gestärkt werden, heißt es im Abschlussbericht der Kommission. Diese sei derzeit eine „König/in ohne Land“, der es an „wirksamen Instrumenten der koordinierenden Steuerung für die Umsetzung seines Leitungsauftrags als Verantwortlicher für die Wahlen in Berlin“ mangele.

Fischer bezweifelt in seiner Sprachnachricht an das Team vom Tagesspiegel Checkpoint, „ob ein Weisungsrecht der Landeswahlleitung gegenüber den Bezirkswahlämtern wirklich helfen würde“. Viele Entscheidungen könnten von den Verantwortlichen vor Ort besser getroffen werden als aus einer Zentrale heraus. Dennoch brauche es klar geregelte Verantwortlichkeiten.

Am Checkpoint-Telefon sagte Rolfdieter Bohm, Bezirkswahlleiter aus Friedrichshain-Kreuzberg, er stehe hinter dem Bericht. Es brauche eine engere Abstimmung zwischen Landeswahlleitung und den Bezirken. Bohm schlägt dafür einen „Rat der Wahlleiter:innen” vor. Ein Gremium aus den verschiedenen Bezirkswahlleitern und der Landeswahlleitung an der Spitze. Dieses Gremium könnte dann über Fragen wie die Qualitätskontrolle und einheitliche Standards entscheiden.

Innensenatorin Iris Spranger sagte am Mittwoch, sie werde „die Vorschläge der Expertenkommission auswerten und zügig konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen treffen“. Rolfdieter Bohm fordert indessen eine Einbeziehung des Abgeordnetenhauses bei der Umsetzung der Vorschläge.

Im September wird das Landesverfassungsgericht darüber verhandeln, ob die Wahlen teilweise wiederholt werden müssen.

Außerdem Thema im Podcast: Angesichts des jahrelangen Urheberrechtsstreits um das „Urban Jungle“-Design von Herbert Lindinger, haben sich die Berliner Verkehrsbetriebe ein neues Sitzmuster gegeben. Die Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht, Amrei Viola Wienen, erklärt in ihrer Sprachnachricht, warum das neue Muster dem alten zwar verdächtig ähnlich sieht, dennoch urheberrechtlich unproblematisch ist.

„Berliner & Pfannkuchen“ verabschiedet sich in die Sommerpause mit der Frage, ob Berliner:innen im Sommer eigentlich entspannter sind. Der Spandauer Schiedsmann, Dietmar Zacher, beantwortet das in einer Sprachnachricht so: „Nachbarschaftsstreitigkeiten entstehen naturgemäß eher in den wärmeren Monaten, alles blüht, wächst und gedeiht und der Überwuchs über den Gartenzaun kann eben nicht in einem persönlichen Gespräch geklärt werden.“

