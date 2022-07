Die Bundesregierung ebnet den Weg für die Rückgabe der 1100 Benin-Bronzen, die sich in Deutschland befinden. Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) haben am Freitagnachmittag eine entsprechende Absichtserklärung mit dem nigerianischen Kulturminister Lai Mohammed und dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten, Zubairo Dada, unterzeichnet.

Das Ethnologische Museum, das am Humboldtforum angesiedelt ist, gehört zu den fünf deutschen Museen mit den größten Beständen an Benin-Bronzen. Noch sind die Benin-Bronzen nicht im Humboldtforum zu sehen. Ihre Ausstellung ist im Ostflügel geplant, der im September eröffnen soll. Was bedeutet die Rückgabevereinbarung für die Zukunft des Humboldtforums, das schon vor seiner Eröffnung massiv in der Kritik für seine Sammlung an Kunstobjekten kolonialen Ursprungs stand?

Lars-Christian Koch, der Direktor der Ethnologischen Museums, begrüßt die Entscheidung und spricht im Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ von einer „herausragenden Bedeutung“ für die Zukunft des Humboldt Forums. Die knapp 400 Benin-Bronzen würden damit ins Eigentum des nigerianischen Staates übergehen. Allerdings rechne das Humboldtforum damit, dass die Bronzen ab Herbst auch im Ostflügel des Hauses ausgestellt werden, dann aber als Leihgabe Nigerias. Dies sei der Wunsch der nigerianischen Partner:innen.

Durch die Rückgabe der Benin-Bronzen ergeben sich laut Koch auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. „Wir sind damit in der Lage, gemeinsam die Geschichte dieser Objekte in Ausstellungen zu erzählen. Dazu gehört auch die Geschichte der Benin-Bronzen nach 1897 in Bezug auf den Raub und die Strafexpedition,“ sagte Koch in seiner Sprachnachricht dem Tagesspiegel Checkpoint.

Fragwürdige Betrachtung von Raubkunst in Broschüre

Solch einsichtige Töne von Seiten der Verantwortlichen für die Benin-Bronzen des Humboldtforums hört man noch nicht lange. Herrmann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der auch das Humboldtforum gehört, war ebenfalls bei der feierlichen Unterzeichnung am Freitagnachmittag dabei.

2011 hatte er in einer Broschüre des Humboldtforums noch die Sammlung des Ethnologischen Museums als Produkt von „Forschungsreisen” verklärt, im Zuge derer Wissenschaftler aus Europa unzählige Objekte „sammelten und von ihren Reisen mit nach Berlin brachten”. Damals sei das wissenschaftliche Fundament des Ethnologischen Museums in Berlin „auf legale Weise” entstanden. Die Berliner Museen seien deshalb „rechtmäßige Besitzer ihrer Bestände”.

Eine Wende in der deutschen Erinnerungskultur?

Der Historiker Jürgen Zimmerer sieht in der Unterzeichnung der Rückgabevereinbarung eine Abkehr von lange gehegtem politischen Widerstand gegen die Anerkennung der Benin-Bronzen als unrechtmäßig erbeutete Objekte.

Im Podcast sprach er von einem „großen Schritt vorwärts”. „Nachdem die Stiftung Preußische Kulturbesitz und die frühere Staatsministerin für Kultur und Medien lange Zeit zu den Blockierern gehört haben, zeichnete sich schon zum Ende der Regierung Merkel ein Umdenken ab. Erzwungen wurde das durch zivilgesellschaftliche Aktivistinnen, viele aus der BiPoC-Community,” so Zimmerer per Sprachnachricht.

Trotzdem sei dies nur der Anfang eines langen Prozesses der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Es brauche eine allgemeine Erweiterung der deutschen Erinnerungskultur um die kolonialen Verbrechen: „Die Frage kolonialer Raubkunst ist nur ein kleines Kapitel in der Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Die große Frage ist etwa der Umgang mit der kolonialen Gewalt und Ausbeutung insgesamt. Etwa dem Genozid an den Herero und Nama im heutigen Namibia.”

Anhand dieser Fragen werde sich zeigen, wie ernst es der Bundesregierung mit der Aufarbeitung wirklich sei. Das, was man für Nigeria geschafft habe, einen „Austausch auf Augenhöhe”, brauche es auch für die Opfer des ersten deutschen Völkermordes.

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint“ empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Sinan Reçber. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe