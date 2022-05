Ein Jahr ist es her: Am 19. Mai 2021 gab Franziska Giffey (SPD) ihren Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin bekannt. Der Druck um ihre abgeschriebene Doktorarbeit war zu groß geworden. Damals wirkte ihr Auftritt wie eine Flucht nach vorn: „Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet.“

Bei „Berliner & Pfannkuchen“ blickt die Kommunikationstrainerin Julia Binsack zurück und hält fest: „Dass Franziska Giffey nach ihrer Plagiatsaffäre Bürgermeisterin werden konnte, liegt auch an ihrer gelungenen Krisenkommunikation.“ Sie habe sich als „handelnde Akteurin dargestellt“ und „das Zepter in der Hand gehalten, indem sie beim Aufkommen des Plagiatsverdachts die Überprüfung ihrer Doktorarbeit beantragt hat.“

Durch ihren Rücktritt als Familienministerin habe Giffey dann die politische Verantwortung übernommen. „In letzter Minute“, so Binsack. „Damit hat sie ihren Ruf als Macherin gut für sich in der Krise nutzen können. Hingegen wer schweigt, täuscht, sich wegduckt, die Verantwortung nicht übernimmt oder gar auf Mitleid setzt, also den Schaden eher bei sich sieht als außen, der muss dann völlig zurecht die politische Bühne auch ganz verlassen.“

Ein Jahr später sei von dem Image als Macherin nicht viel übrig geblieben. Die Kommunikationsexpertin analysiert: „Sie ist im Moment nicht sonderlich präsent, ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht und das in einer Stadt, die mit steigenden Lebensmittelkosten konfrontiert ist. Mit der Berliner Tafel, die aus allen Nähten platzt, mit Sorgen, dass der Großraum Berlin nicht mit ausreichend Benzin versorgt werden könnte. Die Menschen sind verunsichert, und sie ist nicht da.“

Außerdem im Podcast: Die Gesundheitssenatorin Ulrike Gote will im kommenden Herbst Entscheidungen zu den Coronamaßnahmen besser kommunizieren. „Wir haben nicht immer alle Menschen mit unseren Erklärungen zu Maßnahmen gegen das Corona-Virus erreicht, auch nicht mit unseren Aufrufen zum Impfen. Das müssen wir uns in Zukunft sicher besser machen,“ sagt Gote im Podcast per Sprachnachricht. Und weiter: „Wir wollen daher im Herbst darüber sprechen, dass wir auch unsicher sind in den Maßnahmen. Man kann auch Unsicherheiten klar kommunizieren, transparent machen, warum man wie entscheidet und wir werden im Herbst nochmal mit einer neuen Kampagne starten, um die Menschen aufmerksam zu machen darauf, dass Corona noch nicht vorbei ist.“

