Während Berlin ein heißes Wochenende erwartet, scheinen hitzige Debatten auf dem Landesparteitag der SPD weitestgehend auszubleiben. „Konsens“ lautet bereits jetzt der Vermerk hinter einem Großteil der Anträge. Die mutmaßlich einzig größere Debatte: die A100 und die Frage, wie weit die Genossinnen und Genossen sich von den Ausbauplänen des 17. Abschnitts distanzieren.

Öffentliche Kritik an den Landesvorsitzenden hört man derzeit selten bis gar nicht. Im Gegenteil: „Franziska Giffey und Raed Saleh leisten sehr gute Arbeit für Berlin, ihnen ist es gelungen die Partei in einer schwierigen Situation zu stabilisieren, um bei den Berlin-Wahlen erneut zur politisch stärksten Kraft zu machen. Ein Schlüssel dieses Erfolgs war die große Geschlossenheit, die die beiden Vorsitzenden der Partei herstellen konnten“, sagt etwa Henry Marx, Kreisvorsitzender der SPD Friedrichshain-Kreuzberg in der aktuellen Folge des Checkpoint-Podcasts „Berliner & Pfannkuchen“.

Gegensätzliche Meinungen gibt's derweil nur anonym. Man brauche neue Ideen und Ansätze für die Themen Klima, soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Mobilität, Frieden- und Sicherheitspolitik, und nicht die „ollen Kamellen“, sagt ein langjähriges SPD-Mitglied, das lieber anonym bleiben will. Die Akzeptanz der SPD werde fast ausschließlich von Giffey/Saleh geprägt. Man schaffe es dabei kaum, „als moderne und urbane Partei der links-liberalen Mitte wahrgenommen zu werden“, heißt es.

Die derzeitige „Sprachlosigkeit und Angst in der SPD Berlin“ sieht das Parteimitglied als „Anfang vom Ende. Denn daraus können keine überzeugenden Konzepte erwachsen, sie sind sich selbst genug, bei mäßigen Zustimmungswerten“. Viele Parteilinke hätten sich „vollkommen zurückgezogen und warten nur noch in innerer Emigration auf das Ende der beiden, vielleicht hoffen sogar nicht wenige auf Neuwahlen“. Mehr dazu hören Sie im Podcast.

Außerdem Thema: Die Enteignungskommission und eine Sprachnachricht der Vorsitzenden Herta Däubler-Gmelin, die von einer

„guten Zusammenarbeit“ spricht. Und: Geburtstagsgrüße von und mit Pittiplatsch und Hund Moppi.

