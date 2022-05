Das bundesweite Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr kommt. Ab 1. Juni können Fahrgäste für drei Monate vergünstigt mit einem Ticket durch ganz Deutschland fahren. Diese Maßnahme ist Teil der Entlastungspakets, das der Bund Ende April beschlossen hat.

Details zur Umsetzung erklärt Joachim Radünz, Pressesprecher des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg im „Tagesspiegel Checkpoint“-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“.

Demnach rechnet der VBB damit, dass das Ticket zwischen Mitte und Ende Mai an allen VBB-Automaten, den Servicestellen sowie per Handy in der VBB-App, der BVG-App und dem DB-Navigator erhältlich sein wird.

Eine Fahrplanänderung in Berlin wird es trotz höherem Fahrgastaufkommen wahrscheinlich nicht geben. „Natürlich rechnen wir auch mit ein bisschen mehr Anstieg der Fahrgastzahlen. Wir setzen schon mehr Züge ein in Richtung Ostsee, das wird wahrscheinlich ein beliebtes Ziel sein“, sagt Radünz.

Und weiter: „Die Infrastruktur ist in Berlin und Brandenburg insgesamt schon ziemlich ausgelastet. Allerdings ein bisschen Kapazitäten haben wir noch frei, sodass wahrscheinlich keine Fahrplanänderung nötig sein wird.“

Eine große Entlastung wird dieses Ticket auch für Hartz-IV-Empfänger:innen wie Birgit Brackrock. Sie erzählt dem Checkpoint von ihrem Leben mit 5,02 Euro am Tag für Lebensmittel. „Auf den Einkaufszettel und auf den Tisch kommt bei mir die letzten zwei Wochen des Monats kaum noch etwas,“ sagt sie. Und: „Im letzten Monat war das mittags beispielsweise nur noch Nudeln mit Ketchup oder verbilligtes Brot mit Rührei. Abendbrot gibt es gar nicht.“ Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch gebe es nur zum Monatsanfang, und auch nur zu Angebotspreisen.

Außerdem Thema in der heutigen Folge: eine Sprachnachricht von Helena Steinhaus, Gründerin des Berliner Vereins „Sanktionsfrei“, der Hartz-IV-Empfänger:innen juristisch und finanziell unterstützt. Und: Wie bewertet Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt das "Giff-Ei" vom Wochenende?

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint” empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Recherche: Thomas Lippold. Produktion: Benjamin Ritter/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe.