Berlins grüne Staatssekretärin Silke Karcher erwägt, den Wassergebrauch in der Stadt einzudämmen, falls sich die Trockenheit weiter verschlimmert. „Man muss über Nutzungseinschränkungen in Dürresommern nachdenken“, sagte Karcher am Montag in einer neuen Folge des Checkpoint-Podcasts „Berliner & Pfannkuchen“.

In vielen Bundesländern sei das bereits ganz normal. „Da sehen die Gesetze vor, dass bei Wasserknappheit bestimmte Nutzungen wie das Poolbefüllen oder das Rasensprengen untersagt werden können.“ Die Bürger:innen würden das sehr gut verstehen, wie Karchers Kolleg:innen aus Brandenburg und Bremen ihr bestätigten. Zudem könnte der Senat laut Karcher zufolge nach Absprache mit den Berliner Wasserbetrieben stillgelegte Wasserwerke wiedereröffnen oder neue Werke bauen lassen.

Erst Mitte Juni erreichte der Berliner Boden die schlimmste von fünf Dürrestufen, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt. Wenn Senat und Bezirke Berlin zur „Schwammstadt“ umbauen, könnte die Stadt mehr Regenwasser speichern und damit die Trockenheit abmildern.

Um dieses Ziel zu erreichen, gründeten der Senat und die Berliner Wasserbetriebe 2018 die Regenwasseragentur. Ihre Chefin, Darla Nickel, sagt im Checkpoint-Podcast: „Vor allem die bereits bebaute Stadt muss nach und nach so gestaltet werden, dass das Regenwasser vor Ort Platz findet und auch sinnvoll genutzt werden kann.“

Gerade in der Innenstadt sei der natürliche Wasserhaushalt am stärksten gestört, und die Probleme von zu viel oder zu wenig Wasser am größten. Weil es zu wenig Personal in den Ämtern und Wohnungsunternehmen gebe, könne der Umbau nicht schneller vorangehen.

„Hinzu kommt das Thema Flächenkonkurrenz. Wir müssen entscheiden: Möchten wir lieber Parkplätze oder Versickerungsmulden?“ Mehr dazu hören Sie im Podcast.

Außerdem Thema in der neuen Folge: Am Donnerstag will der Bundestag das Gesetz zur Streichung des §219a im Strafgesetzbuch verabschieden. Dann soll es nicht mehr illegal sein, über Schwangerschaftsabbrüche auf Webseiten von Arztpraxen zu informieren.

Warum das ein Fortschritt ist, aber weitere Probleme unbeachtet lässt, erklärt Mandy Mangler, Gynäkologin und Chefärztin am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, im Podcast. Und: Günther Anton Krabbenhöft erklärt, warum die Fashion Week nach Berlin gehört.

