Berlin steht weiter im Zeichen der Amokfahrt vom Mittwochvormittag. Auch Strategien, um öffentliche Plätze gegen sogenannte Überfahrtaten zu schützen, werden debattiert. Charlottenburg-Wilmersdorf will seine Pläne zur Verkehrsberuhigung an der Gedächtniskirche so schnell wie möglich umsetzen, wie die Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) am Freitag gegenüber der dpa sagte. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erteilte den Plänen derweil eine Absage, weil sich solche Gewalttaten nicht verhindern ließen.

Im Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ meldet sich der Risikoforscher Norbert Gebekken, Professor für Baustatik an der Universität der Bundeswehr, mit einer Sprachnachricht. Er hält vor allem den Gebrauch von Pollern als städtebauliche Maßnahme nach solchen Taten für Symbolpolitik: „Da die Eintretenswahrscheinlichkeit derartiger Überfahrttaten in Deutschland geringer ist, als vom Blitz getroffen zu werden und wir nicht wissen, wo eine Überfahrtat verübt wird, kann ich Poller oder Barrieren nicht empfehlen. Gleichwohl entscheiden sich Stadträte und Senate regelmäßig für bauliche Schutzmaßnahmen, weil es vor allem nach Anschlägen zu einem gesellschaftlichen Druck kommt.“

Empfehlenswert seien wenn überhaupt eher sogenannte unsichtbare Barrieren, die gar nicht als Schutzmaßnahmen wahrgenommen werden. Denkbar seien zum Beispiel multifunktionale Barrieren, so Gebekken: „Wegen des Klimawandels benötigen wir mehr Grün und mehr Blau in der Stadt, also sollten unsere Barrieren aus Bäumen oder Pflanzen bestehen und aus Wasser-Barrieren, wie Brunnen oder Stadtbächen. Damit kühlen wir die Stadt, tragen zur Biodiversität bei und reduzieren die Auswirkungen von Starkregen. Auf jeden Fall sollten wir die Verpollerung der Städte vermeiden.“

Außerdem Thema bei „Berliner & Pfannkuchen“: Long-Covid-Erkrankte in Berlin, die einen Termin zur Rehabilitation machen wollen, sind mit Wartezeiten konfrontiert, die den Berliner Bürgerämtern Konkurrenz machen. Wer das Glück oder die Ausdauer hat und doch an einen Termin kommt, hat Chancen auf vollständige Rehabilitation, sagt Sonia Lippke, Medizinpsychologin an der Jacobs University Bremen in ihrer Sprachnachricht.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Allerdings hieße Rehabilitation auch, „dass man nicht die Erwartung haben sollte, dass alles so wird wie vor der Corona-Erkrankung, sondern dass man eben wieder im Leben stehen kann und z.B. arbeiten gehen kann, das Leben genießen, dass man nicht immer sofort erschöpft ist oder eben unzufrieden über das was man über den Tag schaffen kann,“ so Lippke.

Und: Tagesspiegel-Kollege Sebastian Leber meldet sich von der Digitalmesse Republica, wo ihm ein Roboter ein persönliches Gedicht geschrieben hat. Sie wollen ein Gedicht an Berlin vortragen? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht an die 0172 99 39 576 (oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter).

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Schneller Umbau am Berliner Breitscheidplatz? Jarasch erteilt Bezirk Absage – Verkehrsideen hätten Amokfahrt nicht verhindert

(Sprach-)Nachrichten aus der Hauptstadt: Das Team vom „Tagesspiegel Checkpoint“ empfängt jede Woche dreimal drei. Von Politikerinnen, Nachbarn, Kreativen, Originalen - und von Ihnen. Das etwas andere News-Update aus und mit Berlin. Montags, mittwochs und freitags, pünktlich zum Feierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Moderation: Joana Voss. Redaktion: Sinan Reçber. Produktion: Henni Koch/der Apparat. Musik: Anke Myrrhe.