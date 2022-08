Jeden Freitag, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend, erfahrt ihr im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. In dieser Folge geht's um den Waschlappen, Mitte-Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel, harte Badetüren im Berliner Süd-Osten und nicht weniger als die (immer wiederkehrende) Frage: Berlin - bleiben oder soll man es lassen?

Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Myrrhe und Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint räumen mit Vorurteilen auf und schaffen Fakten. Was bewegt Menschen dazu, Berlin zu verlassen? Wie schlimm ist es wirklich? Oder auch nicht? Und warum tragen Brandenburger eigentlich so häufig Jack Wolfskin?

Analysiert werden die „5 Bs gegen Berlin“: Bildung, Bauen & Wohnen, Bürgernahe Verwaltung, die Berliner und Mo-Bilität. Mit Einschätzungen von Verkehrsexperte Andreas Knie, Wohnraumanalyst Arndt von Bodelschwingh, Amtsfluencerin Conny from the Block und Berlin-Kennerin Brenda Strohmeier.

Sie wissen, was in Berlin richtig gut funktioniert? Erzählen Sie es uns via Sprachnachricht an die 0172 99 39 576.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.