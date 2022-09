Jeden Freitag, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend, erfahren Sie im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. In dieser Folge geht's um das Ende des Neun-Euro-Tickets, den FDP-Traum vom Sonntagsshopping im Späti und den Abschied vom Kreuzberger Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele. Außerdem Hauptthema: Der „Wutwinter“ und die Frage, wie viel Wut und Protest Berlin erwarten.

„Bereits jetzt ist erkennbar, dass Verfassungsfeinde die Themen Energieversorgung und Pandemiebekämpfung für sich und ihre Ziele nutzen wollen und versuchen, gegen demokratische Institutionen zu agitieren. Wir erwarten Aktivitäten aus dem rechtsextremen Spektrum, von Reichsbürgern sowie der sogenannten Staatsdelegitimierer“, warnte Torsten Akmann, Staatssekretär für Inneres am Montag im Verfassungsausschuss. Im Podcast gehen Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Myrrhe und Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint der Frage nach, wie viel Mobilisierungspotential und wie viel Radikalisierungspotential in den Themen Energie und Inflation steckt.

Mit dabei: der Journalist Julius Geiler, der die rechtsextreme Szene in Berlin und Brandenburg für den Tagesspiegel beobachtet und bereits eine Mobilisierung für den Winter beobachtet, der Armutsforscher Christoph Butterwegge, der sich sorgt, dass eine abrutschende Mittelschicht zum Ziel rechter Instrumentalisierung werden könnte. Und: SPD-Politikerin Sawsan Chebli, die sich mit klaren Forderungen an die Zivilgesellschaft wendet. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.

