Armut und Enge in düsteren Hinterhöfen fand Zille allerorten. Obdachlose, unterwegs mit Hundekarren oder schlafend in Hauseingängen. Im Krögel zwischen Molkenmarkt und Spree konzentrierte sich das Elend. Um die 30 Handwerkerfamilien sollen sich in der Gasse noch 1925 fünf Toiletten und einen Wasseranschluss geteilt haben. Zehn Jahre später rissen die Nazis die Häuser ab, sie passten nicht mehr ins Stadtbild.

Fotograf für ein Vierteljahrhundert

Zilles Bilderbogen von fast einem Vierteljahrhundert hat auch seinen sozialen Aufstieg festgehalten. Stand ihm gut, der Anzug, als er als 43-Jähriger neben den Eltern stand und in die Kamera grinste. Der Vater, ein alter Zausel, die Mutter hohlwangig vor dem Häuschen in der Fischerstraße in Rummelsburg, zwischen Äckern und Wiesen. Nicht weit entfernt, in der Victoriastadt, die heute Kaskelkiez genannt wird, wurden seine drei Kinder Margarete, Hans und Walter geboren. Metzger hätte er werden sollen und fand doch eine Anstellung als Lithograph. Fast mag man ihm den Triumph über den Vater ansehen. Seine späten Bilder zeigen Heinrich Zille auch in dem Milieu, in das er sich unermüdlich hochgearbeitet hatte. Unter Künstlerfreunden wie dem Maler Walter Meyer-Lüben oder Bildhauer August Kraus, mit denen er kegeln ging und ausgelassen feierte.

Um 1896 hatte Zille diese Kinder für ein Foto posieren lassen. Foto: Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Warum fotografierte Zille so viel?

Zille fand seine Aufnahmen kaum einer Erwähnung wert. Es wurde sogar behauptet, dass die Fotos gar nicht von ihm stammen, was bei einem kleinen Teil der Aufnahmen auch denkbar ist. Hin und wieder zeichnete Zille seine Fotos später ab. Einen Schnappschuss vom Rummel nahm er für „die Destille“ – eine Collage, in der er den hoffnungslosen Alkoholismus seiner Zeit festhielt. Frauen, die am Monatsanfang bangend vor den Fabriktoren warteten, um ihren versoffenen Männern wenigstens einen Teil des Lohns für den Haushalt abzunehmen.

Zwei Beispiele, in denen Heinrich Zille Fotos für Zeichnungen verwendet hat im Vorher-Nachher-Vergleich:

Gastgeber dieser lässigen Party war ebenfalls der Maler Walter Meyer-Lüben (Mitte) im Dezember 1899. Heinrich Zille, hier im... Foto: Heinrich Zille/Public Domain/Berlinische Galerie

Das Fotografieren war für den großen Grafiker eine Art Notizbuch. „Wenn ein Zeichner die Menschen aufs Papier bringen will“, so schrieb er, „sind sie alle beleidigt, drehen den Kopf weg und schimpfen oder wollen ‚einen aus dem Anzug stoßen‘“. Heimlich zeichnete er Saufbrüder, hielt den Block unter dem Kneipentisch oder „hinter 'ne Zeitung“. Als Fotograf wartete Zille selten, bis sich Menschen in Pose warfen. Er kam, sah nach der Sonne und hielt einfach drauf. Wie ein Straßenfotograf eben, oft ist sein Schatten am Bildrand zu erkennen.

Wie haben Menschen damals in Berlin gelebt? Trugen sie wirklich alle Hüte? Heinrich Zilles Fotos sind wie der Blick durch ein Periskop in die Vergangenheit dieser Stadt vor 120 Jahren.

Klicken Sie sich hier durch unsere große Heinrich-Zille-Bildergalerie!