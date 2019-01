Die zehn Radschnellwege sind ein Teil des Mobilitätsgesetzes, das die rotrotgrüne Koalition beschlossen hat vor zwei Jahren. Doch jetzt steht fest, dass es länger dauert als von den meisten Radfahrern gedacht. Am weitesten gediehen ist das Projekt "Teltowkanal". Am Donnerstag will Verkehrssenatorin Regine Günther die ersten Pläne für die Teltowkanalroute bei einer "Dialogveranstaltung" am Donnerstagabend im Rathaus Schöneberg vorstellen. Dieser Termin ist allerdings bereits ausgebucht. Planer der neu gegründeten Gesellschaft "Infra-Velo" wollen dort die Machbarkeitsstudie vorstellen, die in den vergangenen Monaten erstellt wurde. "Machbarkeit" ist nicht in dem Sinne zu verstehen, "ob" der Radweg machbar ist, sondern nur "wie".

Die Teltowkanalroute soll vom Potsdamer Platz bis Zehlendorf führen. Schon jetzt gibt es auf mehreren Teilstücken vergleichsweise vernünftige Radwege, so im Gleisdreieckpark, im Baluschek-Park zwischen Südkreuz und Priesterweg und entlang dem Teltowkanal. Planer haben trotz dieser vorhandenen Wege einen breiten Korridor untersucht, siehe Grafik. Selbst parallel zu den vorhandenen Wegen am Teltowkanal wurden parallele Straßen auf ihre Eignung untersucht. Dem Vernehmen nach besteht Sorge, dass am Kanal die Wege nicht verbreitet werden dürfen aus Naturschützgründen. Für die Machbarkeitsstudie wurde der Umfang der erforderlichen Umbauten und deren Kosten ermittelt. Am Donnerstag haben Anwohner und Radfahrer erstmals die Möglichkeit, sich dazu zu äußern.

Die rote Linie zeigt den wahrscheinlichen Verlauf des Radschnellwegs Foto: SenVUK

Die Radschnellverbindung " ist eine von bisher zwölf geplanten Routen, die in den nächsten Jahren entstehen werden. In einem konstruktiven Dialog möchten wir Ihnen die ersten Überlegungen und den Arbeitsstand zur Trassenfindung vorstellen.

Nach einer kurzen Begrüßung und einer Vorstellung des aktuellen Projektstandes können Sie an mehreren Projektinseln Fragen stellen, diskutieren und Rückmeldung zum Projektstand geben. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Berliner müssen auf den Bau von Radschnellstrecken noch einige Jahre warten. Der Baustart für die erste von zehn Routen soll nach Senatsplänen voraussichtlich 2022 sein und am Teltowkanal entlang führen. Radfahrer sollen auf den Strecken schneller in der Stadt vorankommen.

Am Donnerstag will die Senatsverwaltung im Rathaus Schöneberg über die Planungen zu der ersten Route informieren - es ist der Auftakt von Infogesprächen, die auch zu den anderen Strecken folgen sollen. Das Projekt zur ersten Route ist noch in einem frühen Stadium, später soll es eine Bürgerbeteiligung dazu geben.

Den Radverkehr in Berlin attraktiver zu machen, ist ein wesentliches Ziel, das sich die seit 2016 regierende rot-rot-grüne Koalition gesteckt hat. Die Radschnellverbindungen sind auch im Mobilitätsgesetz (Paragraf 45) festgehalten. Demnach sollen diese Routen auf eigenständigen Wegen, in Fahrradstraßen oder vom motorisierten Verkehr getrennt in Straßen verlaufen.