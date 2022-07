Es war schon der siebte Campus Run an der Freien Universität, aber zum ersten Mal war er eingebettet in ein Sommerfest. Die Idee zum Kombi-Format stammt von der Zentraleinrichtung Hochschulsport. Direktor Christian Mundhenk freut sich, dass der Plan aufgegangen ist: 1110 Personen hatten sich für den Lauf angemeldet – Teilnahmerekord. Mit Ablauf der Registrierungsfrist meldeten Christian Mundhenk und sein Team: ausgebucht.

Und so machten sich die Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen an diesem sonnigen Juninachmittag bei beinahe 30 Grad auf den Rundkurs. Zehn Kilometer betrug die Höchstdistanz, wer mochte, konnte auf siebeneinhalb oder fünf Kilometer verkürzen. Die Kleinsten liefen einen Kilometer.

Schaum- und Musikbad. Auf der abwechslungsreichen Strecke über den Dahlemer Campus – hier haben die Teilnehmenden gerade die... Foto: David Ausserhofer

Während die einen rannten, feuerten die anderen an. Unter die Freunde, Mitarbeitenden und Studierenden der Freien Universität hatte sich an diesem Festtag auch eine Olympionikin gemischt: Caterina Granz, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio über 1500 Meter angetreten war und zwei Jahre zuvor bei den Welt-Universitätsspielen in Neapel Gold gewann, studiert an der Freien Universität Psychologie.

Einen Besuch beim Campus Run ließ sie sich trotz der gerade laufenden Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften nicht nehmen. Am Start schilderte sie, wie sie beim Laufen „in den Flow“ kommt, und auch zur Siegerehrung war die Sportlerin gemeinsam mit Universitätspräsident Professor Günter M. Ziegler zur Stelle.

Sicht- und hörbar Spaß hat dieser Campus Run mit Sommerfest den geschätzt rund 2000 Besuchenden gemacht: von den Zuschauerinnen und Zuschauern des Laufs, die noch 15 Minuten nach dem Start eine verspätete Läuferin anfeuerten, bis zu den Gästen, die die Stände von Sponsoren und Freunden besuchten, auf großformatigen Feldern Schach und Mühle spielten, sich im Minigolf versuchten oder an der Kletterwand hangelten. Und vor der Bühne gab es kein Halten mehr: Dort wurde bis 21 Uhr zu Live-Bands getanzt.

Endlich wieder da. Beim Sommerfest, in das der Lauf eingebettet war, war die Freude über das Zusammensein auf dem Campus nach... Foto: David Ausserhofer

Im kommenden Jahr, wenn die Freie Universität ihr 75-jähriges Bestehen feiert, will auch Universitätspräsident Ziegler beim Campus Run antreten – das passende T-Shirt mit Startnummer hat ihm Christian Mundhenk schon überreicht.

Für den Inhalt dieses Textes ist die Freie Universität Berlin verantwortlich.