Für viele war es ein Wiedersehen nach Jahrzehnten: Unter den rund 1300 Gästen, die am 4. Dezember dieses Jahres in den Henry-Ford-Bau gekommen waren, um den siebzigsten Geburtstag der Freien Universität zu feiern, waren zahlreiche Studentinnen und Studenten der ersten Jahre. Darunter sogar einige derjenigen, die im Jahr 1948 mitgeholfen hatten, die Freie Universität zu gründen. Eine Universität, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Freiheit und Demokratie zu lehren, wie Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller in ihrer Festrede sagte. Gelegenheit für einen Blick zurück gab es auch außerhalb des Festsaals: Aus Anlass des runden Geburtstages hatte die Hochschule universitätsweit einen „dies academicus“ ausgerufen. Offene Labore, Ausstellungen, Führungen und Diskussionen luden dazu ein, sich mit Geschichte und Gegenwart der Universität auseinanderzusetzen.

Es rauscht und knistert – der Reporter des Radiosenders RIAS Berlin ist schwer zu verstehen, er berichtet offenbar live aus dem Titania-Palast in Steglitz von der Festveranstaltung zur Gründung der Freien Universität am 4. Dezember 1948; im Hintergrund ist Ernst Reuter zu hören, der spricht. Die elektrisierte Atmosphäre unter den geladenen Gästen – den „Spitzen der demokratischen Berliner Organ“" und vielen Studentinnen und Studenten – überträgt sich auf die Zuhörer von heute: In jenem Moment wurde Geschichte geschrieben. Und sie ereignete sich nicht einfach so, sondern „junge Männer und Frauen haben ihr Schicksal in die Hand genommen und ihre eigene Universität gegründet, sie praktisch aus dem Boden gestampft“, wie es der RIAS-Reporter damals den Zuhörerinnen und Zuhörern vor den Radioapparaten erklärte.

Mit diesem historischen Zeugnis begann der Jubiläums-Festakt im Max- Kade-Auditorium der Freien Universität Berlin – auf den Tag genau 70 Jahre später. Doch was hatte zur Gründung der Freien Universität geführt und inwiefern ist der Wunsch nach Freiheit, der ihrer Gründung zugrunde lag, auch heute noch eine Verpflichtung? Auf diese Fragen gab es an diesem Abend verschiedene Antworten.

Herta Müller hielt den Festvortrag

Eine gab Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die 2005 als erste Heiner- Müller-Gastprofessorin in Dahlem gelehrt hat und nun den Festvortrag hielt. Die aus Rumänien stammende Autorin schilderte auf berührende Weise, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. „Freiheit ist immer konkret“, sagte sie. „Sie ist da oder sie fehlt.“ Wenn sie fehle, fehle sie in jeder Sache. Was das Regime erlaubt habe, habe sie sich selbst verboten – denn das sei keine Freiheit gewesen, sondern allenfalls ein kleines Zugeständnis des Systems. Zwar habe ihr die Literatur geholfen – „im Inhalt der Sätze konnte ich sein wie in einem warmen Zimmer“. Doch: „Alle Bücher haben eine letzte Seite.“ Und wie könne man leben mit dem, was man denkt, ohne es sagen zu können?

Noch heute – obwohl sie jetzt ebenso lange in Freiheit lebe, wie sie in der Diktatur gelebt habe – seien ihre Erfahrungen in der Diktatur der Maßstab für die Freiheit geblieben: „Was ich über Freiheit gelernt habe, habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt.“

Die Freie Universität, sagte die Autorin in ihrer Rede, sei nach dem Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkriegs gegründet worden, damit an ihr Freiheit und Demokratie gelehrt werde. Und mit Blick auf die Entwicklungen in vielen osteuropäischen Ländern, die nach einer kurzen Zeit der Freiheit nun wieder zurückkehrten zu autoritären Strukturen und Unfreiheit, fügte sie an: „Heute brauchen wir die Universitäten, um Freiheit und Demokratie nicht zu verlernen.“ Freiheit müsse immer wieder neu erlernt und gelebt werden, denn: „Freiheit steht nicht still.“

Klaus Heinrich sprach von einem „Freiheitsrausch“

Die Überzeugung, dass Freiheit, auch Wissenschaftsfreiheit, nicht nur als Idee existieren dürfe, hatte die Gründungsstudenten 1948 angetrieben, die Berliner Universität Unter den Linden, die spätere Humboldt-Universität, zu verlassen und eine neue Universität im Westteil der Stadt zu gründen. Einer der Gründungsstudenten, Klaus Heinrich, später Professor für Religionswissenschaft in Dahlem, erzählte in der von dem Historiker Professor Paul Nolte moderierten Podiumsdiskussion von dieser Zeit. Sie seien nach dem Krieg in einem „Freiheitsrausch“ gewesen, Studierende und Lehrkräfte gleichermaßen, einige waren im Nationalsozialismus verfolgt worden.

Religionsphilosophie-Professor Klaus Heinrich diskutierte mit Sawsan Chebli (r.), Gesine Schwan und Studentin Tuba Arikan. Foto: Regina Sablotny

Schon kurze Zeit nach ihrer Gründung hatte sich die Freie Universität Berlin etabliert. Klaus Heinrich erinnerte sich, wie er nur sechs Jahre nach der Gründung von einem Enkel Henry Fords einen riesigen Schlüssel erhalten hatte, um ein ebenso großes Schloss symbolisch aufzuschließen, denn ganz bezugsfertig war der erste Neubau für die Wissenschaft im Nachkriegs-Berlin noch nicht. Mehr als acht Millionen D-Mark hatte die junge Universität hierfür von der Ford Foundation erhalten. Ein Bau, der zu einem Schauplatz entscheidender Momente der Universitätsgeschichte geworden ist - nicht nur durch die Rede, die der amerikanische Präsident John-F.-Kennedy bei seinem Berlin-Besuch im Jahr 1963 hier vor Hunderten von Studierenden hielt.

Vielstimmigkeit sei der Freien Universität in die Wiege gelegt worden, sagte Paul Nolte. Später habe dann Streit die Freie Universität in heftige Verwerfungen geführt „und ihr Wunden zugefügt, die zu heilen lange dauerte“. Zugleich sei „1968“ ein Auftrag und ein Vermächtnis geblieben: „Das Gründungsgen einer politischen Universität ließ sich nicht mit der Genschere eines akademischen Quietismus wegschneiden.“