SAMSTAG, 20. JULI

Steamworks im „Craftzentrum“

Die kanadische Brauerei fertigt einen Teil ihrer Biere für den europäischen Markt im „Brlo Craftzentrum“ in Spandau. Biergarten, Verkostungen, Mini-Strand bis

22 Uhr. Brauereiführungen stündlich bis 18 Uhr.

Spandau, Telegrafenweg 21

Cantillon im „Muted Horn“



Cantillon aus Brüssel gilt als eine der besten Sauerbier-Brauereien der Welt. Diverse Geuze- und Lambic-Biere aus der Flasche und vom Fass gibt es ab 15 Uhr im „Muted Horn“.

Neukölln, Flughafenstr. 49

Best of Balkan Beer



Am Frankfurter Tor wartet „The Castle Pub“ mit 50 Zapfhähnen. 25 davon sind an diesem Abend ab 18 Uhr Brauspezialitäten aus Serbien, Rumänien, Bulgarien und Griechenland gewidmet. Dazu Live-Musik.

Friedrichshain, Frankfurter Tor 7

SONNTAG, 21. JULI

Brewdog Walk

Die schottische Brauerei wird ihrem Namen gerecht und lädt für 14 Uhr zu einem Hundespaziergang zum Mauerpark, begleitet von den schwedischen Brauereien Poppels und Beerbliothek. Treff ist an der „Brewdog Bar“.

Mitte, Ackerstr. 29

MITTWOCH, 24. JULI

Schoppe Bräu & Friends Bergfest

Ab 16 Uhr präsentiert „Schoppe Bräu“ befreundete Berliner Brauereien am „Pfefferberg“. 15 Brauereien präsentieren in der „Schankhalle Pfefferbräu“ um die 40 Biere aus Berlin. Eintritt frei.

Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 176

Botanical Kitchen Dinner

Marisa Benjamim serviert im Restaurant „Hermann’s“ ein fünfgängiges Blütenmenü. Dazu gibt’s Biere der niederländischen Lowlander Brauerei, die mit natürlichen und botanischen Zutaten braut. 39 Euro pro Person.

Mitte, Torstr. 116–118

SAMSTAG, 27. JULI

Abschlussparty



20 hochkarätige Craft-Beer-Festivals aus aller Welt präsentieren sich zum Abschluss im „Haubentaucher“ – mit ausgewählten Brauereien aus ihren Ländern. Mehr als 100 verschiedene Biere und Cider können verkostet werden. Dazu gibt es Musik, Streetfood und Beer-Cocktails, Comedy-Acts und Filmvorführungen sowie Pingpong und Yoga-and-Beer-Sessions am Pool. Tickets ab 69 Euro.

Friedrichshain, Revaler Str. 99

Alle Veranstaltungen und Informationen zum Festival: berlinbeerweek.de

UND AUSSERDEM

Noch ’n Bierfest



Vom 2. bis 4. August findet das 23.

„Internationale Berliner Bierfestival“, die „Biermeile“, auf der Karl-Marx-Allee statt – mit 2400 Bierspezialitäten von 340 Brauereien aus 87 Ländern. Fr 12–24, Sa 10–24, So 10–22 Uhr.