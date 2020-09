Der gute Crémant (6,50 Euro) steht als Aperitif nicht mehr auf der abgespeckten Corona-Speisekarte im „Pastis“ – aber dafür doch auf fast jedem Tisch auf der lauschigen, mit Efeu umrankten und einem dickbauchigen Weinfass stilvoll geschmückten Terrasse. Und auch sonst gibt es viele Indizien, dass man sich hier, in einem Restaurant, dessen Inhaber Vincent und Adeline Garcia bereits mit dem „Michelin Bib Gourmand“ ausgezeichnet wurden, die Kunst des französischen „Savoir Vivre“ von der Krise nicht vermiesen lassen will. Das Vertrauen der Stammkundschaft ist offenbar so groß, dass auch der behagliche Innenraum schon ganz gut gefüllt ist, obwohl man an diesem Abend auch noch draußen hätte sitzen können.

Roter Pfeffer auf Burrata

Sehr köstlich und originell ist die Tagessuppe, eine sämige Artischockencreme mit leicht scharfem Nachgeschmack und ein paar Trüffelhobeln als vorherbstlicher Krönung (6,90 Euro). Die Pfifferlinge in Kräuter-Balsamico-Marinade zwischen Rucola und Burrata knirschen leider ziemlich heftig, besser putzen wäre gut gewesen. In seiner Komposition ist das Gericht aber durchaus stimmig: Trüffelscheiben auf den cremigen Burratahälften, dazu noch roter Pfeffer (15,90 Euro).

Kichererbsen-Galette zum Lammrücken

Bei den Hauptgerichten zeigt der Küchenchef, dass große französische Küche auch reduziert funktioniert. Die rosigen Lammrückenlachse sind zart und würzig durch Tapenade-Jus.

Französische Küche, reduziert: Lammrückenlachse plus Tapenade-Jus. Foto: Elisabeth Binder

Die Kichererbsen-Galettes, eine Variante der bretonischen Buchweizenpfannkuchens, geben dem Ganzen eine moderne Note. Ein Beilagenklassiker ist das Auberginen-Ratatouille (29,90). Der Seeteufel à la Nimoise kommt in drei festen Stücken, frisch und appetitlich in lauwarmer Safran-Aioli, dazu (noch etwas feste) Safran-Kartoffelwürfel und Streifen von Zuckerschoten mit gut harmonierender süßer Note (29,90 Euro).

Zum Seeteufel à la Nimoise gibt es Safran-Aioli. Foto: Elisabeth Binder



Kleine, feine Dessertreihe

Von jedem etwas: Mini-Crème-Brûlée, Petits Fours, Pudding-Gugelhupf. Foto: Elisabeth Binder

Die Dessertvariation – fünf Kleinigkeiten aufgereiht – ist perfekt zum Teilen und Naschen, wenn man eigentlich schon satt ist, aber irgendwie noch etwas Süßes zum Abschluss möchte: eine Mini- Crème-Brulée, flankiert von zwei Petits Fours mit Himbeeren auf verschiedenen Teigsorten, ein kleiner Pudding-Gugelhupf mit Schokolade und ein winziges Tortenstückchen mit Blaubeeren (8,90 Euro).

Üppigere Dessertportionen stehen natürlich auch auf der Karte, etwa ein saisonales Parfait mit lauwarmem Kompott oder auch verschiedene Sorten Rohmilchkäse. Aber die Spezialität des Hauses ist empfehlenswert; für so viel Qualität braucht es vermutlich einen Patissier wie Christophe Malinge.

Ebenfalls klassisch: die Weine

Die Weine kommen ganz überwiegend aus Frankreich und sind so klassisch zusammengestellt wie die Speisen. Wir folgten der vergleichsweise preiswerten aktuellen Empfehlung und wurden glücklich mit einem 2018er Rosé, einem charaktervollen Gris de Sables Prestige aus der Camargue von der Domaine de Montcalm (29 Euro).

Zum Schluss gab es noch einen Mirabellengeist aufs Haus. Abseits großer Experimente ist dies ein Ort, für den man optimistisch in die Zukunft nach Corona sehen kann.

- Pastis. Rüdesheimer Str. 9, Wilmersdorf, Telefon 81055769, täglich 12 bis 23 Uhr, restaurant-pastis.de