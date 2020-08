Poppi steht am Herd in ihrer hellen Neuköllner Küche, die gleichzeitig Esszimmer ist und auch ein bisschen Wohnzimmer. Auf der Arbeitsplatte sind in kleinen Schalen die Zutaten für die heutige Mahlzeit vorbereitet: gehackte Zwiebeln und vorgebratene dünne Auberginen- und Kartoffelscheiben, ein Schälchen Mozzarella-Schafskäsemischung, Linsen.

Es gibt Mousaka – vegetarisch. Die Linsen ersetzen das Fleisch, ein von Poppis Alternativen zu Soja. Und nach dem Schmoren werden die Zutaten, Schicht für Schicht, mit Bechamelsauce obenauf in eine feuerfeste Form gestapelt und im Ofen gebacken. Gestern ist der Thermostat kaputt gegangen, aber Poppi ist ein Profi, sie kriegt das auch so hin.

Griechische Küche in Grün

Fleisch mochte sie nie. Als sie Kind war im griechischen Dorf Sofiko, nahe der türkischen Grenze, schenkte der Vater ihr manchmal eine junge Ziege oder ein Schaf aus der Herde. Aber zu Ostern wurde geschlachtet. Und manchmal sah sie nicht früh genug weg, wenn die Großmutter ein Huhn tötete. „Ich kann Fleischgerichte zubereiten und ich schmecke sie auch ab. Aber ich schlucke nichts davon runter“, sagt Poppi.

Griechische Küche in Grün, rein vegetarisch, manchmal vegan, das ist ihr Markenzeichen. So kocht Theopoula Kechagia, 62, die alle Poppi nennen, gelernte Offsetdruckerin und später Köchin, seit Jahrzehnten. Längst hat ihre Version der hellenische Küche fremde Aromen aufgenommen wie gern gesehene Gäste. Sie probiert sich mit Vorliebe durch Länderküchen, jemenitisch, indisch, thai, georgisch, russisch. „Einwandererküche“, sagt sie und gibt Zitronengras zum Fisch, Zitronenmelisse in den Gemüseeintopf, Zimt, Kumin und Kurkuma zum Reisgericht.

Am liebsten kauft Poppi ihr Gemüse auf dem Wochenmarkt am Herrmannplatz. Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont / promo

So schmeckt Tante Poppis Küche, und so heißt auch das Buch, das sie gemeinsam mit ihrer Nichte Nikoletta Bousdoukou verfasst hat. Ein dicker Band mit 90 Rezepten und ebenso viel griechisch-deutscher Familiengeschichte. Eines, das von Tradition erzählt, von dem Wert, mit Großeltern, Eltern, Geschwistern und Enkeln an einem Tisch zusammenzukommen, die dampfenden Töpfe in der Mitte, die Plastikschüsselchen mit Oliven, Feta, Schafskäse daneben und immer eine Schüssel Salat dazu. Wie man es schafft, die Heimat zu verlassen und sich fix eine neue in Hamburg oder Berlin aufzubauen. Wie es gelingt, zwischen den Welten zu pendeln und dabei von Herzen heiter und fröhlich und zuversichtlich zu bleiben und beim Kochen zu tanzen, so wie Poppi. Und dass man ein Entweder-Oder, ein entweder griechisch oder deutsch, nicht leben muss, sondern besser ein Sowohl-als-auch, wie Poppi das immer geschafft und wie Nikoletta es gelernt hat.

Ihr Herzenswunsch: ein gemeinsames Café

Überhaupt: Nikoletta und ihre Ideen. Als sie ihre Lieblingstante überreden konnte, aus Griechenland nach Berlin zu kommen, erfüllte sich ihr Herzenswunsch. Poppis Mission sei es, Menschen zu bekochen, ihre, Menschen beim Essen zusammenzubringen, sagt sie. Nichts lag für die Designerin, 42, zweifache Mutter, näher, als gemeinsam ein Lokal zu eröffnen, ganz in der Tradition von Urgroßmutter, Großeltern, Eltern und Cousin – allesamt Köche und Gastwirte.

Nikoletta bewarb sich mit Poppi und dem griechisch-vegetarischen Konzept beim Bezirk für ein Galeriecafé und bekam das Café „König Otto“ in der Kindl Brauerei. Zwei Jahre lief das erfolgreich, ehe das Areal zur Großbaustelle wurde. Nikoletta und Poppi wechselten ins Café des Jüdischen Museums. Die Karte, kein Problem. „Es gibt so viele Überschneidungen beider Länderküchen“, sagt Nikoletta. Jeden Sonnabend ein Hefezopf, dann Bohnengerichte oder auch Spinatreis, und Shakshuka ähnelt den pochierten Eiern aus Griechenland.

Bei der Arbeit im Café: Nikoletta serviert, Tante Poppi kocht. Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont

„Wir haben mal bei Ottolenghi nachgesehen und merkten, das sind Rezepte, die meine Oma und meine Mutter ähnlich gekocht haben.“ Die Arbeit im jüdischen Café machte Poppi schon deshalb glücklich, weil sie mit einem internationalen Team von „Eßkultur“ arbeiten konnte. Dann kam Corona, und nun hofft sie, dass es, wenn das Museum nach dem Umbau wieder öffnet, auch mit dem Café weitergeht. Nikoletta ist mittlerweile raus aus der Gastronomie und berät Frauen in Berufsfragen.

Und das Kochbuch? „War auch so eine Schnapsidee von mir“, sagt Nikoletta. Aber das Konzept gefiel gleich drei Verlagen, und nun hat es Dumont umgesetzt.

Nächste Idee: eine kulinarische Weltreise

Der Tisch ist für den Gast mitgedeckt, wir erzählen und gabeln abwechselnd Rote-Bete-Salat mit Minze, gefüllte Aubergine und ofenwarmes Mousaka. Nachbar Karl kommt übern Hof und holt sich eine Ration ab. Alles ist, wie es sein soll. Die nächste Idee? „Eine Weltreise mit Poppi“, sagt die Nichte. „Sie spricht die Sprachen nicht, sie soll einfach mit den Leuten kochen.“ Tante Poppi sitzt neben ihr, nimmt eine Gabel Mousaka, zuckt die Schultern, Lachfältchen um die Augen und wirkt, als würde sie auch das noch mitmachen.

„Tante Poppis Küche – griechische vegetarische Familienrezepte“. Nikoletta Bousdoukou, Theopoula Kechagia, 2020 Dumont, 232... Foto: Dumont / promo

Poppis griechische Rezepte: eine Auswahl

Mit insgesamt 90 Rezepten lässt Poppi, die Griechin, sich in ihrem brandneuen Kochbuch in die Töpfe schauen. Allesamt sind sie vegetarisch, aber sie schmecken garantiert nicht nur Vegetariern.

Hier sind einige von ihnen.

ROTE-BETE-HUMMUS (Pantzarosalata Aloifi)

Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont / promo

Zutaten (4 - 6 Portionen)

500 g Rote Bete, vorgegart

200 g griechischer Joghurt (10 Prozent Fettgehalt)

1 Knoblauchzehe, in der Knoblauchpresse zerdrückt

3 EL Walnüsse, fein gehackt

3 EL Olivenöl

3 EL Branntweinessig

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung

Die Rote Bete in Würfel schneiden. Alle Zutaten entweder in einem Standmixer oder in einer Schüssel mit dem Stabmixer zu feinem Püree verarbeiten.

Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schmeckt sehr lecker mit Feta und frisch gebackenem Brot.

Nikoletta schreibt im Buch dazu:

Als ich das erste Mal Pantzarosalata kostete, war ich gerade acht´Jahre alt und zu Besuch bei Poppi. Nach einem Spaziergang durch einen kleinen Fichtenwald nahe dem Heiligen Berg Pathos machten wir Rast in

einer weiß getünchten Taverne. Der Geschmack von Pantzarosalata war eine Offenbarung für mich. Seither kommt Rote-Bete-Mus regelmäßig auf den Tisch, wenn Poppi für uns kocht.

PITA MIT SCHAFSKÄSE (Tiropita)

Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont / promo

Zutaten (für 12 Stück)

etwa 250 g (8 Stück) Strudel- oder Yufka-/Filoteigblätter

800 g Feta

4 Eier

1 EL glatte Petersilie, fein gehackt

Pfeffer

10 g Butter

120 ml Olivenöl

Zubereitung

Für die Füllung den Käse mit der Hand in eine Schüssel zerbröseln. Die Eier verschlagen und gründlich mit dem Käse mischen. Die Petersilie sowie etwas Pfeffer unterrühren.

Eine Auflaufform von etwa 35 mal 25 Zentimetern mit der Butter einfetten. Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Das erste Filoblatt auf den Boden der Auflaufform legen und mit einem Backpinsel mit etwas Öl beträufeln. Darauf in gleicher Weise 3 weitere Filoblätter legen und beträufeln. Steht an den Seiten etwas Teig über, kann dieser am Ende etwas eingerollt werden.

Anschließend die gesamte Füllung in die Auflaufform geben und gleichmäßig verteilen. Darauf nochmals die restlichen 4 Filoblätter legen und jeweils mit Öl beträufeln. Das oberste Filoblatt mit dem Pinsel vollständig mit Öl bestreichen. Vor dem Backen die oberen Filoblätter bis zur Füllung hin in 12 gleichmäßige Stücke anschneiden. In den vorgeheizten Ofen schieben und 30 bis 35 Minuten goldbraun backen.

Nikoletta schreibt im Buch dazu:

Traditionell wird in Griechenland abends warm und gut gegessen. Darum hat morgens keiner Hunger auf ein ausgiebiges Frühstück. Meist genügt ein frisch aufgebrühter Mokka.

Reicht ein Keks dazu nicht aus, nimmt sich der Grieche eine Pita auf die Hand für den Weg zur Arbeit. In Athen und anderen Städten gibt es kleine Fachgeschäfte, die nur Pites verkaufen, je nach Region ganz unterschiedlich. Unter Freunden und Verwandten blüht ein reger Tauschhandel um Rezepte und Pites – es geht im Gegensatz zum Osterbrot nicht darum, die beste Pita herzustellen, sondern darum, die Vielfalt zu teilen.

ZUCCHINIPUFFER (Kolokithokeftedes)

Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont / promo

Zutaten (4 Portionen)

500 g Zucchini

Salz

2 Lauchzwiebeln, in feine Ringe geschnitten

1 kleines Bund Minze (nur die Blätter), fein gehackt

½ Bund Dill, fein gehackt

15 Basilikumblätter, fein gehackt

200 g Feta

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

1 kleine getrocknete Chilischote, gemahlen oder gehackt

2 Eier

80 g Mehl

etwa 250 ml Pflanzenöl

Zubereitung

Zucchini waschen und je eines der Enden abschneiden. Die Zucchini am verbliebenen Ende festhalten und auf der Haushaltsreibe grob raspeln. Dann in ein mit einem frischen Geschirrtuch ausgelegtes Sieb geben, etwas salzen und 30 Minuten stehen lassen.

Lauchzwiebeln und Kräuter in eine große Schüssel geben und den Feta hineinbröseln. Die Zucchini mithilfe des Geschirrtuchs gut auswringen und zur Zwiebelmischung in die Schüssel geben. Anschließend die restlichen Zutaten, bis auf das Öl, zugeben und alles mit einem Löffel zu einem Teig verrühren.

Anschließend 1–2 Esslöffel Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen und aus dem Teig nach und nach etwa handtellergroße Puffer formen und von beiden Seiten goldbraun braten. Nach jedem Bratvorgang etwas Öl nachgießen.

Nikoletta schreibt dazu im Buch:

Mit Zaziki, Salat und Safranreis kombiniert, werden die Puffer zum Hauptgericht. Sie sind auch Bestandteil von Poppis Burgern.

FARFALLE MIT FENCHEL UND BROKKOLI (Farfalles me maratho kai Brokolo)

Foto: Natascha Zivadinovic / Dumont / promo

Zutaten (4 Portionen)

2 Fenchelknollen

300 g Brokkoli

1 mittelgroße Zucchini

30–40 g Butter (alternativ Margarine)

2 mittelgroße Zwiebeln, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 gestrichener EL Mehl

250 ml Sahne (alternativ vegane Kochsahne)

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Msp. gemahlene Muskatnuss

500 g Farfalle

3 EL fein gehackte glatte Petersilie (optional)

2 EL fein gehacktes Basilikum (optional)

100–200 g Parmesan oder Feta, gerieben

Zubereitung

Den Fenchel vom Strunk befreien, halbieren (von Strunk zu Spitze) und die Hälften in feine Scheiben schneiden. Die Röschen vom Brokkoli abtrennen. Der Strunk wird nicht benötigt. Die Zucchini waschen, die Enden abschneiden, den Rest vierteln und in etwa 5 Millimeter dicke Scheiben schneiden.

Die Butter in einer großen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin 3–4 Minuten glasig andünsten. Den Knoblauch zugeben und kurz mitdünsten. Den Fenchel zugeben und unter Rühren andünsten, bis das Gemüse bissfest gegart ist. Anschließend Brokkoli, Zucchini und Mehl in die Pfanne geben und kurz anbraten, bis das Mehl eine goldbraune Färbung angenommen hat.

Die Sahne angießen und etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Soße etwas eindickt. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

In der Zwischenzeit die Nudeln bissfest kochen. Die Nudeln zur Soße geben und gründlich mischen. Auf Teller verteilen, nach Belieben mit Petersilie und Basilikum garnieren und mit Parmesan bestreut servieren.

