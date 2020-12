Zweierlei bräuchte man, damit es ein ganz schnelles Rezept wird: als erstes einen Kartoffelschälenden Gehilfen, einen Kasperl, wie ihn Zauberer Petrosilius Zwackelmann in Preußlers Kinderbuch vom Räuber Hotzenplotz geschenkt bekam. Ebenso hilfreich wäre eine Küchenmaschine, die das Raspeln übernimmt. Aber letztlich landete der Zauberer mit viel Getöse und ohne Kartoffeln in der Hölle und auch Küchenmaschinen finden oft ein trauriges Ende: als Stehrümchen.

Es hilft also nichts, heute werden die Ärmel hochgekrempelt, Kartoffeln geschält und gerieben. Es lohnt sich, versprochen! Denn nichts geht über selbst gemachte Kartoffelpuffer. Für Menschen aus einem anderen Kulturkreis: Kartoffelpuffer sind dasselbe wie Reibekuchen, in Süddeutschland auch als Reiberdatschi bekannt.

Noch mehr Appetit auf einfache Gerichte mit Pfiff bekommen? Hier finden Sie mehr als 100 Rezepte für jeden Tag.

Zusammen mt Apfelmus sind sie einfach famos. Das Mus kann man selber machen, einfach geschälte Äpfel mit ein paar winterlichen Gewürzen einkochen, zuckern, mit Zitrone abschmecken und zerstampfen. Ganz exquisit werden die Puffer zusammen mit Räucherlachs, Dill-Schmand und einem Klecks Meerrettich.

Burger mit Pommes mal anders: ohne Brötchen, ohne Fleisch, ohne Zwiebel und Tomate, statt Ketchup Apfelmus und die Pommes flach... Foto: Kai Röger

DAS REZEPT: Kartoffelpuffer

Zutaten (für 4 Personen)

1 Kilo mehlig kochende Kartoffeln

1 Ei

1 Zwiebel

1 gehäufter El Kartoffelmehl

Salz, Muskatnuss

optional 2 Frühlingszwiebeln

reichlich Butterschmalz

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und mit der gemeinen Seite der Reibe (Zacken nach außen) zu einem Mus zerreiben. Als letztes auch die Zwiebel mit hineinreiben.

Das Mus in ein engmaschiges Sieb geben und die Flüssigkeit abtropfen lassen. Danach in eine Schüssel füllen und mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken. Wer will, kann noch in Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln dazu geben, sie nehmen aber stark Farbe an und werden leicht bitter - ich mag das allerdings.

Wenn die Masse ausreichend salzig schmeckt, Ei und Kartoffelmehl dazugeben.

In einer großen Pfanne reichlich Butterschmalz erhitzen und die mit einem Esslöffel zu Küchlein geformte Masse schwimmend ausbacken, bis die Kartoffelpuffer auf beiden Seiten knusprig sind.

Auf einem Küchentuch das Fett abtropfen lassen, und das Ganze heiß mir Apfelkompott oder mit Räucherlachs servieren.