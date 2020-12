Ein Jahr lang haben Maximiliane Wetzel, Martin Pöller und Lukas Mann Pop-ups veranstaltet, ein gutes halbes Jahr die ehemalige Videothek in der Bülowstraße in ein smartes Restaurant mit bodentiefen Fenstern und eleganten Mid-Century Stühlen verwandelt. Als das "Frühstück 3000" im Oktober endlich eröffnete, wurde es überrannt von Gästen – und musste prompt wieder schließen: Lockdown.

Das ist sogar in diesem an blöden Geschichten nicht gerade armen Jahr, eine besonders unglückliche.

Noch Hunger? Hier finden Sie mehr als 100 Rezepte für jeden Tag.

Was das Frühstück 3000 so besonders macht: Hier gibt es klassische Frühstücksgerichte, aber doppelt so gut und immer ein klein wenig origineller, wie man sie sonst so bekommt.

Schnell nachgemacht ist etwa das Birchermüsli, das sie mit Kokosmilch, Gurke, Limette anrühren – leicht, frisch und sogar vegan.

Wer noch ein Geschenk für Weihnachten sucht: Das Frühstück 3000 verkauft Gutscheine. Ab 50 Euro gibt’s pro Person ein Glas Cava aufs Haus.

DAS REZEPT

Zutaten (6 Personen)

100 g Banane

250 g grüner Apfel

2 Limetten

5 g Minze

120 g Honig

500 g Sojajoghurt

200 ml Kokosmilch

150 g Haferflocken

60 g Kokosraspel

3 EL Chiasamen

Prise Salz

½ Gurke

100 g Himbeeren

Zubereitung

Die Banane schälen und zusammen mit dem Honig mit einer Kapel zerstampfen. Die Äpfel schälen und raspeln. Danach Limettenabrieb und Saft dazugeben. Die Minze waschen und fein schneiden. Jetzt alle Zutaten zusammenmischen. Abdecken und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Beim Servieren fein geschnittene Gurkenwürfel und Himbeeren dazugeben.