Hühnersuppe soll ja magische Kräfte bei Erkältungen haben, heißt es jedenfalls immer wieder. Diese thailändische Tom Kha Gai zündet auf jeden Fall ein Feuerwerk an Aromen und zaubert etwas tropische Wärme in diese lichtarme Zeit. Eine Fernreise in der Suppenschale. Der heimliche Star dieses klassischen Rezepts ist der Galgant. Diese Wurzel ist mit dem Ingwer verwandt, aber hierzulande weniger bekannt. Und weniger scharf. Das besorgen dann die Chilis.

DAS REZEPT

Zutaten (4 Personen)

1 Stange Zitronengras

3 Schalotten

3 Birds eye Chilis, 2 davon in feine Scheiben geschnitten

500 ml Hühnerbrühe

500 ml Kokosmilch

1 Tl Kokosblütenzucker

10 Scheiben Galgant

2 Kaffir Limettenblätter

100 g Austernpilze oder Champignons

200 g Hühnerbrust

2-3 Tl Fischsauce

30 g Koriander

Zubereitung

In einem Mörser kurz das Zitronengras, die Schalotten und eine ganze Chili stampfen, dass sie leicht angedrückt sind. In eine Pfanne geben und die Hühnerbrühe und die Kokosmilch zugeben. Bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Salz, Kokosblütenzucker, Galgant, und Kaffir-Limettenblätter zugeben.

2-3 Minuten simmern lassen, dann die Pilze und die in Schieben geschnittene Hühnerbrust zugeben. Temperatur runterschalten und köcheln lassen, bis das Hühnerfleisch gar ist. Die in Scheiben geschnittenen Chilis mit der Fischsauce, dem Limettensaft und dem Koriander in ein Schälchen geben und gut mischen. Zur Suppe geben. Abschmecken, ob die Balance zwischen salzig, sauer, scharf stimmt. Eventuell noch Fischsauce zugeben.