Die Bar „Giocosa“ in der Via Tornabuoni in Florenz zog Rose Gray und Ruth Rogers magisch an. Vermutlich wegen der Vielfalt, die dort auf kleinem Raum geboten wurde: herrliche Pastagerichte, Panini, Pizzette und Risottos, dazu eine ungewöhnlich große Palette von Amari und jede nur erdenkliche Spielart des Spumante und Prosecco. Dort konnten die beiden Köchinnen aus London zu jeder Tageszeit eine Reihe eleganter Personen beobachten, die an der Bar Platz genommen hatten und kleine Portionen des Risotto con latte verspeisten, gern von einem Glas Prosecco begleitet.

Das Rezept für diesen salzigen Milchreis haben sie dann auch in ihr River Café Kochbuch (Echtzeit) aufgenommen. Ja, das hatten wir schon mal empfohlen, aber da sind auch 900 Rezepte drin, das ganze Wissen aus über 30 Jahren Gastronomie-Erfahrung.

Rose Gray, Ruth Rogers: River Café - alle Rezepte. Echtzeit Verlag, 784 Seiten, 62 Euro. Foto: Echtzeit

DAS REZEPT

Zutaten (für 6 Personen)

500 ml Hühnerbrühe

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 l Milch

Innere Stangen von 1 Sellerie, fein geschnitten

1 Zwiebel, geschält und fein gehackt

120 g Butter

300 g Risottoreis (Carnaroli)

1⁄2 Muskatnuss, frisch gerieben

60 g frisch geriebener Parmesan

3 EL Doppelrahm

6 Scheiben Rohschinken

Zubereitung

Die Hühnerbrühe zum Köcheln bringen und prüfen, ob sie gut gewürzt ist. Die Milch separat erhitzen und warmhalten. Die Hälfte der Butter in einem mittelgroßen Topf mit dickem Boden langsam zerlassen. Sellerie und Zwiebel hineingeben und sautieren, bis sie weich sind. Das dauert ungefähr 5 bis 6 Minuten.

Die Hitze etwas erhöhen und den Reis in die Mischung einrühren, bis jedes Korn damit ummantelt ist. 2 Minuten garen, bis der Reis opak wird, dann die Muskatnuss hinzufügen. Die Brühe nach und nach mit einer Kelle zugießen und immer wieder umrühren, damit der Reis nicht festkocht. Die nächste Kelle Brühe erst zugeben, wenn die vorherige absorbiert wurde. Sobald alle Brühe im Topf ist, auf die gleiche Weise mit der warmen Milch weitermachen. Etwa 15 Minuten unter gelegentlichem Rühren kochen, bis der Reis al dente ist.

Vom Herd nehmen und die restliche Butter sowie den Parmesan einrühren. Die Butter kurz in den Reis einziehen lassen, dann abschmecken. Kurz vor dem Servieren den Rahm zufügen, kurz umrühren und das Gericht auf vorgewärmten Tellern mit einer Scheibe Rohschinken servieren.