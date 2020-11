Irgendwie kann einem das Sich-Bloß-Wegträumen in Zeiten der Pandemie ganz schön auf den Geist gehen. Statt der Städtetour nach Rom oder London oder Paris doch wieder nur mit dem Finger über die Landkarte und dann mit einem Bildband aufs Sofa. Aber hilft ja nichts - und die Buchverlage machen es einem ja auch leicht, sich sachte zu trösten. Wenn die Ablenkung durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel passé ist und das öde Winterloch im Januar und Februar droht, kommt gottseidank etwas Bildband-Futter auf den Markt, das einen unbedingt auch an den Herd treibt.

Welch ein Blick: bei Sonnenuntergang vom Pont Alexandre III hinüber zum Eiffelturm und zum Grand Palais. Ein Kochbuch schürt das... Foto: Nathalie Geffroy / Hölker Verlag / promo

Zum Beispiel das zwar in Bild und Text sehr süßlich geratene "Verliebt in Paris", das Köchin und Foodstylistin Anne-Katrin Weber mit dem Hölker Verlag realisiert hat. Mit den um die 50 wunderbaren Rezepten aber trifft die Kochbuchautorin absolut unseren Sehnsuchts- und Genussnerv. Also machen wir uns Oefs Cocotte und tun so, als verspeisten wir sie auf der Dachterrasse, nehmen uns Terrine de Campagne mit Zwiebelconfit mit in den Park, auch wenn es nicht der Bois de Boulogne, sondern nur der Volkspark Friedrichshain ist.

"Verliebt in Paris - Rezepte und Geschichten". Anne-Katrin Weber, Hölker Verlag 2021, 176 Seiten, 30 Euro. Im Handel ab Januar... Foto: Hölker Verlag / promo

Mal sehen, ob es Madeleines als Take-Away nicht nur an der Seine, sondern auch am Landwehrkanal gibt und als Draußen-Essen irgendwo im Kiez Tarte mit Spinat und Ziegenkäse, so verlockend wie sonst in Saint-Germain-Des-Prés. Und weil 2021 ja alles wieder besser wird, sind die gratinierten Austern mit Sauce Mornay und die Lammkeule aus dem Ofen für eine kein bisschen fiktive, sondern sehr reale Paris-Tour im Frühsommer schon gesetzt.

Vorerst versüßen wir uns den Fisch-Tag Freitag mit Meeresfrüchten. Es gibt Riesengarnelen mit Tomaten und einem Schuss Pastis - im Buch gedacht als Vorspeise für vier. Teilen wir sie großzügig nur unter drei Personen, dazu vielleicht ein Weinchen und ein Stück Baguette, dann wird dies ein üppiger Lunch oder ein charmantes Dinner, fertig in 25 Minuten.

DAS REZEPT

Zutaten (gedacht als Vorspeise für 4 Personen)

750 g Riesengarnelen mit Kopf und Schale (24 Stück)

200 g Kirschtomaten

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

2 Stängel Basilikum

6 EL Olivenöl

3 EL Pastis

1 EL Butter

Meersalz

Piment d’Espelette

Zubereitung

1. Die Garnelen kalt abspülen, trocken tupfen, bis auf das letzte Glied schälen und vom Darm befreien. Die Tomaten halbieren. Schalotten und Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Zitrone heiß abspülen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden. Basilikum abbrausen, trocken tupfen, die Blättchen abzupfen und grob hacken.

2 . In einer sehr weiten Pfanne (alternativ zwei Pfannen) das Olivenöl erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin kurz andünsten. Die Temperatur erhöhen, die Garnelen und die Zitronenscheiben zugeben und bei großer Hitze 2 bis 3 Minuten rundherum anbraten. Mit Pastis ablöschen, Tomaten und Butter zugeben und unter Schwenken 2 bis 3 Minuten kräftig weiterbraten.

Mit Meersalz und Piment d’Espelette würzen, Basilikum untermischen und sofort servieren.